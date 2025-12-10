Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ангарске снят режим ЧС после восстановления работы оборудования ТЭЦ-9

Режим ЧС снят в городе Ангарске Иркутской области, где с 7 декабря из-за аварии на ТЭЦ-9 более чем 1,5 тыс. многоквартирных домов и десятки соцобъектов оставались под угрозой потери теплоснабжения. Из-за аварии школы были переведены на дистанционный формат обучения. О снятии режима ЧС сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, он также уточнил, что в городе сохранен режим повышенной готовности.

По информации губернатора, параметры теплоносителя в городских сетях «вышли на норматив», на ТЭЦ-9 завершен ремонт одного котла, работы по устранению неисправностей еще одного котла продолжаются, после починки его поставят в резерв. С 11 декабря в Ангарске все школы возвращаются к очному формату обучения.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела следственным отделом регионального СУ СК России по факту аварии на ТЭЦ-9 по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии областной прокуратуры, услуги, не отвечающие требованиям безопасности, «оказали должностные лица ресурсоснабжающей организации».

Влад Никифоров, Иркутск

