В новогодние каникулы будет осуществляться рейс из Перми в Абхазию

Авиакомпания «РусЛайн» вводит в расписание разовые рейсы на направлении Пермь — Сухум в начале следующего года. Как сообщает пресс-служба компании, полеты туда и обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 8288 руб.

«Запуск январских рейсов Пермь — Сухум даст жителям Пермского края возможность провести новогодние каникулы у моря и сменить зимнюю атмосферу на мягкий климат Абхазии»,— отметил директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров. Он подчеркнул, что при устойчивом спросе авиакомпания готова рассмотреть выполнение рейсов и в летний период.

Напомним, ранее министерство транспорта Пермского края утвердило программу субсидированных полетов на 2026 год. В список международных направлений попали полеты в Беларусь и Абхазию.