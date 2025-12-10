Белгородчина поддержала местных фермеров на 550 млн рублей

В 2025-м на поддержку фермерства в Белгородской области выделили более 550 млн руб., что на 160 млн больше, чем в прошлом году. Средства направили на поддержку начинающих сельских предпринимателей, семейных ферм и кооперативов. В приоритете — молочное животноводство, овощи «борщевого набора», садоводство. Также с этого года поддержку на восстановление деятельности может получить пострадавший от обстрелов ВСУ бизнес, который переезжает из приграничья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Что такое развитие фермерских хозяйств? Это вкусная, здоровая и качественная еда на наших ярмарках, которые мы стараемся проводить в тех муниципалитетах, где безопасно, где оперативная обстановка позволяет вывезти сельхозпроизводителей напрямую без затрат, без оплат за различные услуги, чтобы продать по доступной цене продукты питания, выращенные своими руками»,— подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

К подобному виду поддержки обращаются и участники СВО. В частности, Марат Каримов из Ровеньского округа получил финансовую помощь в размере 6,8 млн руб. на создание фермы, разведение крупного рогатого скота и производство мяса. «Уверен, что у Марата все получится, а доход будет только увеличиваться из года в год. Мы будем стараться помогать по мере наших сил и возможностей»,— заявил Вячеслав Гладков.

Денис Данилов