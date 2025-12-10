Среди трудоустроенных самарцев 14% ставят целью на 2026 год повышение дохода

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год среди трудоустроенных жителей Самары является повышение дохода. Об этом сообщили 14% представителей экономически активного населения города, опрошенных экспертами платформы SuperJob.

К карьерному росту будут стремиться в следующем году 10% респондентов. 9% хотят пройти обучение, 6% опрошенных приложат усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. Открыть свой бизнес собираются 5% участников опроса, еще 3% хотят успешно завершить проект, 1% планируют освоить новые обязанности.

Также респондентами были названы менее распространенные цели: прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы. 22% опрошенных заявили об отсутствии профессиональных целей.

Женщины чаще мужчин планируют пройти обучение (12% и 6% соответственно). Мужчины для себя ставят более значимым профессиональный рост (10% против 3%).

Руфия Кутляева