В подшефном городе Самарской области вице-мэр задержан за взятку

В Снежном, городском округе ДНР, по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель главы администрации Васил Шергелашвили. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам господина Пушилина, следствие проведет всестороннее расследование произошедшего в ближайшее время.

СУ СКР по ДНР возбудило уголовное дело о получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 23 сентября 2025 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение за помощь в заключении с департаментом ЖКХ администрации Снежного контракта на установку дорожных знаков. За эту же взятку чиновник обещал общее покровительство предпринимательской деятельности при заключении и исполнении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, установили силовики.

Снежное является подшефным городом Самарской области. Власти региона активно помогали подшефному муниципалитету в восстановлении инфраструктуры. Снежное часто посещали прежний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и действующий глава региона Вячеслав Федорищев.

Георгий Портнов