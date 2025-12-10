С дроппера в Башкирии взыскали полученные от пенсионерки около 190 тысяч рублей

Суд по требованию прокуратуры Аургазинского района взыскал в пользу 59-летней местной жительницы около 190 тыс. руб., переведенные на счет жителя Учалинского района, который передал свои данные мошенникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте этого года неизвестные похитили у пенсионерки деньги под предлогом получения дополнительного заработка на инвестициях. По факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Майя Иванова