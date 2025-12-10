«Литфонд» выставит на торги редкие графические работы Марка Шагала

Аукционный дом «Литфонд» 13 декабря выставит на торги графические работы художника-авангардиста Марка Шагала. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома, на второй сессии будут представлены графические работы художника в технике литографии.

«Во время американской эмиграции, художник освоил цветную литографию при работе над иллюстрациями к "Сказкам 1001 ночи". Впоследствии эта техника стала неотъемлемой частью его позднего творчества. На торги выставлены ключевые работы художника, в которых цвет не имитирует реальность: "Весна (Printemps)" 1938 года (ставка 30 тыс. руб.), левая часть литографии "Художник, его модели, Эйфелева башня. Видение Парижа" 1952 года (ставка 32 тыс. руб.) и правая часть этой литографии того же года (ставка 28 тыс. руб.), "Зеленая река (LeFleuve vert)" 1974 года (ставка 26 тыс. руб.) и другие произведения мастера»,— уточнили в «Литфонде».

Помимо графических произведений и живописи, «Литфонд» выставит книжные иллюстрации и литографии Марка Шагала, в числе которых — обложка «Библии» 1956 года для модернистского парижского журнала Verve по начальной ставке в размере 8,5 тыс. руб.

На первой сессии в аукционном доме также представят произведения русской живописи разных эпох. Среди них — «Венеция» Константина Горбатова, «Пейзаж со снопами» Федора Ризниченко, «Прогулка» Бориса Свешникова, а также работы Василия Кандинского на пяти листах из альбома «Kandinsky.Xylographies».