«Вывеска «Интер»—«Ливерпуль» очень яркая, чего нельзя сказать об игре»

«Ливерпуль» обыграл «Интер» с минимальным счетом (1:0). После этой победы в Милане британская команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Самым неожиданным результатом в первый игровой день шестого тура стала победа «Аталанты» над «Челси» (2:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Вывеска «Интер»—«Ливерпуль» очень яркая, но сказать то же самое об игре язык не поворачивается. Опасных моментов было немного, и счет почти до финального свистка оставался ничейным. И хотя в первом тайме гости забили, но вмешался VAR, и взятие ворот отменили, усмотрев игру рукой. Когда же на последних минутах судья поставил не самый очевидный пенальти в ворота «Интера», комментатор Владимир Стогниенко выдал фразу, которая очень точно охарактеризовала все, что происходило на поле:

«Будет справедливо, если эта унылая игра завершится унылым пенальти».

В итоге Даниэль Себальос забил, и «Ливерпуль» выиграл (1:0). Но подобные 11-метровые в принципиальных матчах не должны назначаться, об этом после финального свистка говорили многие эксперты, и с ними полностью согласен полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян: «Думаю, что пенальти там быть не должно. Если его теперь назначают за каждый контакт, то куда мы катимся, куда идет футбол?»

К счастью, менее скандальные и более результативные матчи в этот вечер тоже были. Например, «Атлетико» обыграл ПСВ (3:2), «Аталанта» на своем поле неожиданно одолела «Челси» (2:1). Также стоит отметить победу «Монако» с Александром Головиным в составе над турецким «Галатасараем» (1:0). 10 декабря поклонников футбола ждет еще девять матчей Лиги чемпионов. Конечно, в центре внимания будет невероятное противостояние «Реал»—«Манчестер Сити», но не стоит забывать и о других лидерах, например, о действующем чемпионе ПСЖ, который играет в Бильбао с «Атлетиком».

В основном составе парижан должен появиться российский голкипер Матвей Сафонов, который уже блеснул в чемпионате Франции. Но, к сожалению, несмотря на достойную игру, тренерский штаб не рассматривает Сафонова как первого номера, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Тут все зависит не от того, в какой форме Сафонов и какой сейв он сделал или не сделал, а от того, насколько оправился от травмы Шевалье. Если он выйдет, тогда Матвей сядет на скамейку запасных.

Он — четкий номер два. Когда Шевалье не может играть, это делает Сафонов».

Также 10 декабря стоит обратить внимание на единоличного лидера турнира «Арсенал», который играет в гостях с «Брюгге». Ведь «Арсенал» сейчас один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «У "Арсенала" всегда была репутация клуба, который играет очень интересно и зрелищно, собирает звезды. Но это команда "мягких игрушек", которые в какой-то момент слишком увлекаются самим содержанием игры и не смотрят на табло. Но сейчас "Арсенал" настроен намного серьезнее, у него самый сбалансированный состав и игра. Это команда, которая может рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. Сейчас это главный фаворит».

Ну и, конечно, не забываем про «Карабах», который встречается на своем поле с «Аяксом». Все-таки азербайджанский клуб претендует на play-off. К тому же играет в первом слоте, где матчи начинаются в 20:45. А главные встречи, в том числе «Реал»—«Манчестер Сити», стартуют в 23:00. Все в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов