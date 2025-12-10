Спрос на специалистов с навыками робототехники вырос на 21% в Петербурге

С января по ноябрь компании опубликовали на 21% больше вакансий для специалистов с навыками робототехники, чем за аналогичный период прошлого года. На 4% увеличилось медианное зарплатное предложение, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Вилка месячного дохода таких сотрудников колеблется от 45 тыс. до 150 тыс. рублей. Техники при этом ожидают, что будут получать на 11% больше предлагаемой медианы (88,2 тыс. рублей). В компании отметили, что увеличение спроса на специалистов с навыками робототехники и уровня зарплаты свидетельствует об активном развитии проектов в высокотехнологичных отраслях.

По стране медианная зарплата в этой сфере выросла за год на 14% и дошла до 79,7 тыс. рублей. Наибольший показатель зафиксирован в Москве — 119 тыс. рублей. В соседней Ленобласти спрос на таких специалистов за 11 месяцев вырос в 2,5 раза.

Татьяна Титаева