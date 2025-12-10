В центре Рыбинска 20 декабря ограничат продажу алкоголя и движение транспорта

В Рыбинске 20 декабря с целью обеспечения безопасности населения в период «Нашествия Дедов Морозов» будут введены ограничения движения транспортных средств, продажи алкоголя, а также работы некоторых аттракционов. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова

Руководителям организаций и предпринимателям рекомендовано временно ограничить продажу колюще-режущих товаров, алкоголя, в том числе пива, в объектах розничной торговли, расположенных в границах территорий, где пройдут праздничные мероприятия. Ограничения предлагается ввести на период с 14 до 19 часов.

20 декабря в городе будет действовать запрет работы аттракционов с использованием дротиков («Дартс», «Лопни шар», «Пейнтбол»), а катание на пони и лошадях разрешено организовать только в специально отведенных местах.

Движение транспортных средств будет прекращено на участках улиц Крестовой, Стоялой, Ломоносова, Свободы, Чкалова, Кольцова, а также проспекте Ленина. Будет запрещена стоянка и остановка машин на участках улиц Стоялой, Крестовой, Чкалова, Ломоносова. О введении ограничений будут информировать временные дорожные знаки и ограждения.

Программа «Нашествия Дедов Морозов» пока неизвестна.

Алла Чижова