Новую котельную построили на Украинской в Нижнем Новгороде за 315 млн рублей

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее «Теплоэнерго») запустило в работу новую котельную мощностью 20 МВт на улице Украинской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Ее стоимость составила около 315 млн руб., стало известно 10 декабря во время выездного совещания на объекте главы города Юрия Шалабаева и руководителя ОКО Дмитрия Сивохина.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и гендиректор АО «ОКО» Дмитрий Сивохин в новой котельной

К новой котельной на улице Украинской подключены четыре высотных дома и школа на 825 мест

Юрий Шалабаев сообщил, что котельная обеспечивает теплоснабжение четырех высотных домов и новой школы на 825 мест. Эти объекты переключили со старой котельной на улице Климовской. Он добавил, что котельная построена с перспективным запасом мощности: здесь планируется строительство еще нескольких домов и детского сада.

Мэр рассказал также, что это не единственный новый объект теплоснабжения в Нижнем Новгороде в этом году: была построена котельная на улице Дальней для работы ИТ-кампуса и на улице Ярославской — для перспективного развития территорий и переключения уже существующих объектов. Кроме того, два источника теплоснабжения находятся на реконструкции, в том числе Нагорная теплоцентраль на восемь котлов.

Дмитрий Сивохин сообщил, что с вводом котельной на Украинской для жителей повысилось качество и надежность подачи теплоносителя. Он уточнил, что котельная полностью автоматизированная, здесь не требуется присутствие человека. Строительство заняло чуть более года, на объекте установлены полностью российские котлы. По словам руководителя «ОКО», даже когда завершится строительство планируемых семи новых домов, останется еще около 30% запаса мощности: на семь-восемь домов высотой до 27 этажей. Кроме того, остается небольшой резерв у старой котельной.

Ирина Швецова