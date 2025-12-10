Глава АвтоВАЗа заявил о демпинге китайских марок со скидкой до 1 млн рублей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов обвинил китайских автопроизводителей в недобросовестной ценовой конкуренции на российском рынке. По его словам, в 2025 году их демпинг «перешел все мыслимые границы», а скидки на некоторые модели достигали 1 млн руб.

«Даже в условиях агрессивного ценового давления автомобили Lada остаются дешевле импортных машин из Китая», — сказал господин Соколов в интервью «Ведомостям». По его словам, АвтоВАЗ работает с меньшей господдержкой и в более жестких кредитных условиях, чем китайские конкуренты.

Максим Соколов напомнил, что в КНР базовая ставка составляет около 3%, а производители получают экспортные субсидии. АвтоВАЗ, по его словам, не имеет индивидуальных мер поддержки, а субсидирование ставок по автокредитам ориентировано на социальные категории, а не на производителя.