Госдума приняла закон о запрете на перевод иностранцев из одной колонии в другую

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает переводить осужденных из исправительных учреждений, если они имеют иностранное гражданство или были заподозрены в «приверженности идеологии терроризма».

Согласно действующей редакции Уголовно-исполнительного кодекса (ст. 71 и 81), ФСИН решает, переводить осужденного в другую колонию или нет. Для этого осужденный или его близкий родственник должны подать соответствующее заявление. Внесенные поправки лишают этого права иностранных граждан и осужденных, которые «исповедуют» или распространяют «идеологию терроризма». Тоже самое касается и осужденных которые, по мнению начальника колонии, оказывают негативное влияние на сокамерников.

Проект был внесен правительством на рассмотрение в июне. В пояснительной записке приводилась статистика о числе выходцев из стран Средней Азии в исправительных учреждениях — в отдельных колониях их число составляет 48% от общего количества осужденных. «Являясь носителями экстремистской и террористической идеологий, данная категория лиц создает риск осложнения оперативной обстановки в учреждениях УИС и снижения эффективности проводимого в них исправительно-воспитательного процесса»,— указано в записке.

Полина Мотызлевская