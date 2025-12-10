Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР поручил возбудить дело о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей Оренбурга на качественную транспортную инфраструктуру. Также главе ведомства представят доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: ГК Автодор

В ведомство поступило обращение, согласно которому длительное время три моста через реку Урал находятся в непригодном состоянии. Из-за систематического превышения водителями крупногабаритных транспортных средств допустимого уровня грузоподъемности асфальтовые покрытия разрушаются. На поверхности дороги образовались многочисленные ямы. Передвижение по переправам представляет опасность для участников дорожного движения.

В СУ СК России по Оренбургской области начата процессуальная проверка.

Руфия Кутляева