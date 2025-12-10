Песков назвал «достаточно новым» заявление Зеленского о выборах на Украине

В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о готовности к президентским выборам на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту позицию «достаточно новой», но напомнил, что о необходимости таких мер ранее говорили Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Заявление достаточно новое — это то, собственно, о чем давно говорил президент Путин, это то, о чем совсем недавно говорил президент Трамп. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам, однако отметил, что для их проведения нужны изменения в законодательстве и обеспечение безопасности, включая возможность голосования для военнослужащих.