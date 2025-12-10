Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что финские элиты демонстрируют «животную русофобию». По его словам, от нее не помогли излечиться десятилетия добрососедства и сотрудничества с РФ.

«Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», — сказал господин Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Он напомнил о сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Второй мировой войны, включая участие в блокаде Ленинграда. Министр сообщил, что Россия продолжит добиваться признания геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и их приспешников против народов СССР.