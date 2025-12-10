Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие рекорды были поставленный во время сессий аукционного дома.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Недавно на антикварном рынке произошло событие, которое взволновало всех его участников: дом Sotheby’s достиг второго в мире результате в открытой аукционной продаже. За $236,4 млн ушел «Портрет Элизабет Ледерер» кисти Густава Климта. В этот же вечер продались еще два пейзажа этого художника Венского сецессиона, все три картины принесли в целом около $400 млн. Естественно, продажа коллекции Леонарда Лаудера вызвала аплодисменты в зале, ведь последние два года арт-рынок буквально лихорадит. В целом выручка первой части вечера, посвященной собранию Лаудера, составила $527,5 млн, значительно превзойдя предпродажную минимальную оценку в $379 млн. А аукционист Оливер Баркер завершил свое выступление словами: «Это абсолютный триумф, мы в восторге!». Сессия стала «аукционом в белых перчатках», то есть были проданы все лоты.

Далее последовала вторая сессия, молоток был передан даме-аукционисту Филлис Као для проведения аукциона The Now & Contemporary («Сейчас и современность»). Он предварительно оценивался в $143-198 млн, а принес в результате $178,5 млн. Общий объем продаж всего вечера составил $706 млн. Главным лотом на аукционе совриска стала картина Жан-Мишеля Баския из коллекции французского актера Франсиса Ломбрая, которая ушла за $48,3 млн. Портрет Климта, кстати, оказался не единственным произведением искусства, установившим рекорд. «Сеятель на пшеничном поле на закате» Винсента Ван Гога 1888 года установил новый рекорд для работы пером и тушью, уйдя за $11,2 млн. На торгах The Now & Contemporary были установлены индивидуальные аукционные рекорды для Сесили Браун, Антонио Оба, Ю Нисимуры, Джесс и Ноа Дэвиса. Одним из самых обсуждаемых лотов стал золотой унитаз Маурицио Каттелана с названием «Америка» 2016 года. Он ушел чуть выше цены самого материала, то есть золота, в $9,9 миллиона. Произведение искусства купили за $12,1 млн.

Дмитрий Буткевич