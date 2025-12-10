Бизнесмены не оспорили пересмотр решения о приватизации имущества пермского порта

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции по спору, который касается земельных участков на территории порта Перми и расположенной на них недвижимости. Ранее Арбитражный суд Пермского края пересмотрел свое же решение от 2009 года, которым был признано незаконным решение Росимущества, отказавшего ОАО «Порт Пермь» включить в состав приватизируемого имущества спорные активы. Тогда суд решил, что общество имеет преимущественное право их выкупа.

Спустя 14 лет сменившее владельцев ОАО «Порт Пермь» обратилось в первую инстанцию с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Позицию общества поддержала прокуратура Пермского края. При повторном рассмотрении суд согласился с их доводами, что инициированный в 2022 году процесс был частью схемы по установлению контроля над стратегическим объектом иностранными инвесторами. В результате процесса главный актив порта (площадка в центре Перми) сначала оказался под контролем ОАО «Порт Пермь», а затем в собственности третьих лиц.

АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. Контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% акций было истребовано в пользу государства.

Вступление в силу решения суда позволит возобновить сразу несколько процессов, которые были приостановлены до рассмотрения этого спора. В рамках одного из них прокуратура требует изъять из незаконного владения участки на территории порта в пользу Росимущества.