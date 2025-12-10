Почти 50% работающих нижегородцев планируют искать подработку

В Нижегородской области 46% работающих жителей в ближайшие три месяца намерены искать подработку. Из них 23% определенно рассматривают для себя такой вариант, еще 23% —скорее рассматривают. Еще у 5% жителей какая-то подработка уже есть. По данным кадрового агентства Headhunter, в четвертом квартале прошлого года искать подработку собирались 41% жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самый высокий интерес к дополнительному заработку наблюдается среди специалистов спорта и бьюти-индустрии. В этих отраслях дополнительный заработок готовы искать 63%. Также к подработке готовы представители домашнего и обслуживающего персонала (60%), медики и фармацевты (57%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (56%), а также маркетологи, специалисты по рекламе и PR (56%).

Также дополнительный заработок рассматривают 55% специалистов в сфере инвестиций и консалтинга, 54% — в строительстве и недвижимости, 53% — в науке, образовании и сельском хозяйстве. В финансах и бухгалтерии он интересует 52% соискателей.

Андрей Репин