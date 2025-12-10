Зарубежные СМИ: Может ли риторика Дональда Трампа привести к расколу НАТО?

По данным Financial Times, Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому считанные дни, чтобы одобрить американский мирный план. Впрочем, собеседники агентства «РБК-Украина» заявили, что четкого дедлайна глава Белого дома не ставил. Западные СМИ обеспокоены тем, что ужесточение риторики Трампа в адрес Зеленского и европейских союзников может расколоть НАТО. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У Москвы появилось новое преимущество, пишет CNN, указывая на углубляющиеся разногласия между Вашингтоном и Брюсселем. 9 декабря Трамп усилил критику европейских стран, назвав их «слабыми» и «разлагающимися». Заявления президента США последовали за публикацией новой стратегии национальной безопасности. Белый дом обвиняет европейских чиновников в том, что они «питают нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине» и мешают достижению мирного соглашения. При этом российские официальные лица приветствовали такую риторику Белого дома, отмечает CNN. Подрыв американо-европейских отношений во многом входит в планы Москвы, предполагает телеканал. На прошлой неделе Владимир Путин предупредил, что Россия готова к войне с Европой, хотя и не планирует ее начинать. Впрочем, цель таких громких заявлений очевидна, пишет CNN, Кремль хочет, чтобы европейцы были напуганы, а трансатлантические связи пошатнулись.

Этот разрыв назревал месяцами, отмечает Bloomberg. Резкие выпады Белого дома в сторону европейских коллег дестабилизируют ситуацию внутри альянса. «НАТО называет меня папочкой», — приводит агентство слова Трампа из интервью Politico и поясняет, что это не единственный случай, когда американский президент принижал своих союзников. Белый дом уже прекратил финансовую поддержку Киева, заставив Европу одну расплачиваться по растущим счетам. Кроме того, в своих последних выступлениях Трамп проявляет все большую симпатию к позиции Москвы, утверждает агентство. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что элементы новой американской стратегии безопасности неприемлемы для Европы, и посоветовал Трампу отказаться от принципа «каждый сам за себя». Впрочем, немецкий политик и сам призвал европейских коллег стать более независимыми от США в вопросе оборонной политики.

Как пишет The Wall Street Journal, европейцы не рассчитывают, что противоречия по ключевым пунктам мирного плана можно будет быстро разрешить. Скорее всего, России, США и Украине могут потребоваться «недели или месяцы». Спорными на переговорах остаются три пункта: какие территории должны перейти под контроль Москвы, возможность вступления Киева в НАТО и механизм использования замороженных российских активов. Об этом изданию рассказали источники из Белого дома. В последней редакции мирного плана, как утверждает The Wall Street Journal, уже не было прямого положения, которое запрещало бы Украине вступать в Североатлантический альянс.