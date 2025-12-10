Человек уступил бобрам в моногамности

Самыми верными своему партнеру в мире у млекопитающих являются калифорнийские белоногие хомяки, а самый низкий уровень моногамности — у соэйских овец из Шотландии. Рейтинг млекопитающих, включая человека, по степени верности одному партнеру составил антрополог из Кембриджского университета Марк Дайбл. Человек в этом рейтинге стоит на 7-м месте между обыкновенным бобром и белоруким гиббоном. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках исследования ученый оценивал средний показатель количества сиблингов (детей, детенышей одних родителей) у 34 видов млекопитающих. У человека этот показатель составил 66%, то есть чаще дети рождаются от одних родителей, чем от разных партнеров. У белоногих хомяков показатель — 100%, то есть одна пара создается на всю жизнь. В топ-7 наряду с хомяками и человеком вошли гиеновидная собака, дамарский пескорой, усатый тамарин, эфиопский волк и бобер обыкновенный. Из 34 видов млекопитающих, вошедших в рейтинг, 24 оказались немоногамными. Среди них черный носорог, африканский лев, пятнистая гиена, косатка. Рейтинг замыкают соэйские овцы, у которых всего 0,6% сиблингов в потомстве.

«В премьер-лиге моногамии человек занимает вполне достойное место»,— говорит ученый. Однако он подчеркивает, что исследование измеряет «репродуктивную моногамию, а не сексуальное поведение». «У большинства млекопитающих спаривание и выведение потомства тесно связаны. У человека эта связь разрывается с помощью методов контроля рождаемости и культурными практиками»,— поясняет Марк Дайбл.

Алена Миклашевская