Мурашко призвал участников СВО «не отворачиваться» от психологической помощи

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме «Вместе победим», призвал участников СВО не пренебрегать медосмотрами по возвращении домой. Он в том числе попросил их «не отворачиваться» от психологической поддержки и указал, что «никакой стигматизации в этом вопросе не должно быть».

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Михаил Мурашко

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Есть понимание, что человек, возвращающийся к мирной жизни, особенно, если он провел несколько месяцев в медицинских организациях, то он устал от коммуникации и внимания медиков. И в какой-то период, наверное, хочет отойти от этого контакта в сторону, но это неправильно, поскольку медицина гражданская, в том числе по месту вашего жительства, должна вас увидеть, поставить на учет, должна увидеть ваши сложности»,— сказал министр, обращаясь к присутствующим военнослужащим.

Отдельно он обратил внимание на блок психологической помощи бывшим военным. «Это такое же здоровье, как и физическое. Это комфорт в вашей семье, это в том числе вопросы допуска до управления автомобилем, владения оружием и многие другие вещи. Никакой стигматизации в этом вопросе не должно быть. И ни в коем случае ваши родственники и близкие не должны даже косвенно в чем-то вас упрекать. Наоборот, они в этой ситуации должны быть поддержкой. И совместный даже поход к психотерапевту или к психологу является важной компонентой восстановления психического здоровья»,— сказал министр.

Ветеран СВО Максим Бахарев, комментируя речь министра, указал, что многие военнослужащие, вернувшиеся с боевых действий, поначалу «не готовы» к большому объему психологической помощи. Тем не менее господин Бахарев согласился с господином Мурашко в том, что необходимо давать медработникам «обратную связь» и «не замыкаться на себе». «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему? Потому что он должен поднять руку и сказать: ''Помогите, я тону''. Если он этого не сделает, он утонет»,— сказал военный.

В июне 2024 года замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева говорила, что у 20% обратившихся в организацию участников СВО диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, оставшиеся 80% работают с социальными психологами, в число которых входят педагоги-психологи, МЧС-психологи, а также специалисты по этому направлению из МГУ. 3 апреля этого года Михаил Мурашко сообщал, что с июня 2023 года по февраль 2025 года в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей — 38 тыс. военнослужащих и 22,2 тыс. членов семей (в том числе 1,5 тыс. детей). Самых тяжелых пациентов наблюдают в реабилитационном центре в институте имени В. П. Сербского, отмечал министр.

Полина Мотызлевская, Степан Мельчаков

