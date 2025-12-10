Татарстан открыт к сотрудничеству с ОАЭ в сфере кибербезопасности

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности республики к сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере кибербезопасности. Об этом раис республики сообщил на Российско-Эмиратском бизнес-форуме в Дубае.

Господин Минниханов отметил потенциал республики в области автономизации, роботизации и искусственного интеллекта и пригласил к сотрудничеству на экономических площадках Татарстана для реализации совместных проектов.

Глава республики отметил, что приоритетные отрасли Татарстана — нефтехимия, машиностроение, авиа- и судостроение, промышленное производство и инфраструктурные проекты — совпадают с интересами ОАЭ.

Кроме того, господин Минниханов подчеркнул значимость продвижения халяльной продукции Татарстана (молоко и мясо), учитывая большой мусульманский рынок России.

Анна Кайдалова