На Дону чиновника почтамта подозревают в присвоении соцвыплат

В Новочеркасске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)в отношении должностного лица городского почтамта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что 16 граждан, в том числе пенсионеры и инвалиды, в 2025 году получали положенные им выплаты не в полном объеме из-за действий фигуранта. Прокуратура внесла представление руководителю управления федеральной почтовой связи Ростовской области. После проведения проверки гражданам перечислено свыше 200 тыс. руб.

Константин Соловьев