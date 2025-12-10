«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией два культурных объекта в Тюменской области

«Россети Тюмень» обеспечили необходимой мощностью два культурных учреждения в Ярковском и Заводоуковском районах Тюменской области. Для электроснабжения досуговых площадок энергетики выдали 45 кВт мощности.



Дополнительные 30 кВт мощности получил Дом культуры в селе Яковлево Заводоуковского района, что позволило культурному учреждению организовать бесперебойную работу отопительной системы. А в селе Ярково энергетики подключили к сетям парк Воинской славы, возведенный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Качество и количество передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные учреждения, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»