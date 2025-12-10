Россия и ОАЭ обсуждают упрощение расчетов для туристов

Россия и ОАЭ обсуждают, как можно упростить расчеты для туристов из двух стран, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе Российско-эмиратского бизнес-форума. По его словам, новые технологии в скором времени позволят расплачиваться и без «пластика».

«Коллеги из Центрального банка участвовали сегодня в работе, обсуждались расчеты и упрощение расчетов для туристов ... Здесь скорее переход на новые технологии, QR-коды, различные приложения»,— отметил министр.

По его словам, проблем с межбанковскими расчетами у РФ и ОАЭ сейчас нет.

Виктория Колганова, Дубай