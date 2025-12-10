Ярославский «Центр развития туризма» сменит руководителя

В Ярославле на пост директора АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества» предлагается кандидатура Олега Непоспехова. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщила заммэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Непоспехов

Олег Непоспехов — преподаватель истории, практикующий гид-экскурсовод. Ранее работал в Ярославском музее-заповеднике, музее истории города Ярославля, областном департаменте культуры, «Ростовском кремле». Выступает автором более 30 научных публикаций по истории Ярославской области.

В качестве руководителя господин Непоспехов планирует сделать АНО местом общения участников туристического рынка.

«В последнее время растет частная инициатива: в городе открываются новые пространства, появляются новые люди, с которыми хотелось бы наладить взаимодействие. ТИЦ в данном случае выступает не только как туроператор, но еще и местом для проведения мероприятий, выставок, встреч, лекториев. Также у нас стоит задача об увеличении приносящей доход деятельности»,— сообщил о планах на работу Олег Непоспехов.

С начала 2022 года пост директора АНО занимает Ирина Максименко, трудовой договор с которой завершится 16 декабря 2025 года. Председатель комиссии Константин Шлапак поблагодарил госпожу Максименко за проделанную работу.

«Мне хотелось бы выразить благодарность от лица комиссии, от лица депутатов Ирине Максименко. Я видел, как все начиналось с дефицита бюджета, сейчас пришли к достаточно положительному балансу. Работа была проведена очень серьезная и по продвижению бренда Ярославля, и по привлечению туристов»,— сказал господин Шлапак.

Алла Чижова