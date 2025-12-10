В Кузбассе сократили число многодетных семей, имеющих право на поддержку региона

В Кемеровской области изменили порядок предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям. С 1 марта 2026 года их будут получать только те семьи, где среднедушевой доход не превысит величину установленного в области прожиточного минимума на душу населения.

Соответствующие изменения по инициативе группы депутатов внесены в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». Сессия законодательного собрания состоялась 10 декабря.

«Поправками в закон установлены переходные положения. До 31 мая 2026 года (включительно) все семьи, получившие справку многодетных до вступления изменений в силу, продолжат пользоваться мерами поддержки. Далее это право сохранится только у тех, кто подтвердил, что уровень дохода семьи отвечает установленным критериям»,— говорится в сообщении парламента Кузбасса.

В заксобрании уточнили, что исключениями станут прием детей в дошкольные образовательные организации в первоочередном порядке, а также бесплатное посещение государственных музеев, находящихся в ведении области.

Прожиточный минимум на душу населения в Кузбассе в 2026 году составит 17,23 тыс. руб.

Валерий Лавский