Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил пять проектов на 19 млрд рублей
Реализацию пяти проектов в области химии, металлургии и судостроения поддержал экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область). По данным областного правительства, общий объемом инвестиций по этим проектам составит более 19 млрд руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Самым крупным из пяти одобренных проектов станет создание химического производства, инвестиции в которое составят 18,4 млрд руб. Название компании и подробности проекта не раскрываются.
Также ООО «Пьюрус» планирует построить завод по производству высокочистых газов, используемых в производстве электроники (полупроводников и других компонентов). Вложения в проект составят более 200 млн рублей, будет создано 55 рабочих мест.
ООО «ЦМС Чайка» намерено открыть в ОЭЗ «Кулибин» центр модульного судостроения. Он будет выпускать платформы, применяемые при строительстве в акваториях, обследовании подводных сооружений и морских изысканиях. Объем инвестиций в проект составляет 350 млн рублей.
ООО «Скайнет» намерено вложить 250 млн рублей в создание производства кабелей для различных отраслей.
ООО «Волга станкопривод» намерено реализовать проект по производству компонентов для станков с числовым программным управлением. Объем инвестиций составляет 145 млн руб.
По состоянию на начало декабря общий объем инвестиций по проектам, одобренным экспертным советом ОЭЗ «Кулибин» превысил 167 млрд руб.