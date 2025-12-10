Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил пять проектов на 19 млрд рублей

Реализацию пяти проектов в области химии, металлургии и судостроения поддержал экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область). По данным областного правительства, общий объемом инвестиций по этим проектам составит более 19 млрд руб.

Самым крупным из пяти одобренных проектов станет создание химического производства, инвестиции в которое составят 18,4 млрд руб. Название компании и подробности проекта не раскрываются.

Также ООО «Пьюрус» планирует построить завод по производству высокочистых газов, используемых в производстве электроники (полупроводников и других компонентов). Вложения в проект составят более 200 млн рублей, будет создано 55 рабочих мест.

ООО «ЦМС Чайка» намерено открыть в ОЭЗ «Кулибин» центр модульного судостроения. Он будет выпускать платформы, применяемые при строительстве в акваториях, обследовании подводных сооружений и морских изысканиях. Объем инвестиций в проект составляет 350 млн рублей.

ООО «Скайнет» намерено вложить 250 млн рублей в создание производства кабелей для различных отраслей.

ООО «Волга станкопривод» намерено реализовать проект по производству компонентов для станков с числовым программным управлением. Объем инвестиций составляет 145 млн руб.

По состоянию на начало декабря общий объем инвестиций по проектам, одобренным экспертным советом ОЭЗ «Кулибин» превысил 167 млрд руб.

Андрей Репин