ММК представил экологический календарь на 2026 год «В гармонии с природой»

Магнитогорский металлургический комбинат выпустил новый корпоративный календарь на 2026 год, ставший пятым изданием в серии проектов, рассказывающих об уникальной природе Урала. Календарь под названием «В гармонии с природой» посвящен масштабной работе по восстановлению популяции сокола-балобана.

Численность редкой хищной птицы в мире за последние полвека сократилась на 80–90%, она находится под критической угрозой исчезновения. С 2021 года ММК совместно с Центром мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» реализует проект по возвращению этого вида в естественную среду обитания.

Автором фотографий и познавательных текстов, которые легли в основу корпоративного календаря, выступил бывший начальник управления кадров ПАО «ММК», член Русского географического общества Игорь Деревсков.

Издание экологического календаря — часть системной работы ММК в области устойчивого развития и экологической ответственности. Компания уделяет приоритетное внимание формированию благоприятной окружающей среды.

