В Башкирии производителей пива освободят от налога на имущество еще на год

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят законопроект об освобождении производителей пива от налога на имущество в обмен на стабильную работу и рост поступления акцизов, сообщает пресс-служба парламента республики. Изменения планируется внести в закон «О налоге на имущество организаций». Пивоваров предлагают освободить от налога на имущество за этот год, который должен быть уплачен в 2026 году. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, документ должен поддержать отечественных производителей «в условиях ужесточения регулирования и роста затрат».

Ранее льготу по налогу на имущество организаций этой категории налогоплательщиков уже предоставляли, и в отрасли выросли объемы производства и налоговых отчислений в бюджет, заявил спикер. Сейчас в отрасли вновь повысились акцизы и удорожало сырье. Необходимо создать условия, которые помогут компаниям сохранить объемы производства, рабочие места и обеспечить приток доходов в республиканский бюджет.

Председатель парламента подчеркнул «целевой и взаимовыгодный характер» поддержки. По его словам, для получения льготы компании должны «обеспечить достойный уровень зарплаты сотрудникам, сохранить рабочие места и гарантировать прирост перечисляемой в бюджет суммы акцизов». Господдержка «напрямую увязывается с конкретными результатами в пользу экономики региона и благосостояния его жителей», резюмировал господин Толкачев.

По словам министра торговли Башкирии Азат Аскаров, сообщает РБК-Уфа, в 2021–2024 годах, когда действовала подобная льгота, пивовары выплатили в бюджет 32 млрд руб. акцизов. За счет господдержки прирост акцизов по итогам этого года составит 30%, или 2,7 млрд руб. При этом выпадающие доходы казны от предоставления льгот составляют 27 млн руб. Министр сказал, что под эту льготу попадают два крупных производителя — «Напитки вместе» (бывший AB InBev Efes) и «Объединенные пивоварни — холдинг» (бывшее «Объединенные пивоварни Хейнекен»), приносящие 90% акцизов в бюджет региона. Пивоварни были освобождены от налога на имущество с января 2020 до конца 2023 года. Позднее поддержку продлили на 2024 год.

В 2016-2018годах в Башкирии действовали такие же льготы для компаний, производящих не менее 10 млн декалитров пива в год, но затем их отменили.

Майя Иванова