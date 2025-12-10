Глава южнокорейского маркетплейса Coupang подал в отставку из-за утечки данных 33 млн клиентов

Генеральный директор крупнейшего в Южной Корее онлайн-ритейлера Coupang Пак Дэ Чжун подал в отставку, сообщает Reuters. Он взял персональную ответственность за массовую утечку данных клиентов, затронувшую две трети населения страны.

Утечка произошла 29 ноября. Тогда злоумышленникам удалось получить доступ к данным 33 млн клиентов онлайн-ритейлера. В распоряжении хакеров оказались имена, номера телефонов, адреса и данные о заказах пользователей. Как заверили в Coupang, номера банковских карт и банковских счетов, использовавшихся для оплаты заказов, а также учетные данные пользователей остались конфиденциальными.

Компания в очередной раз принесла извинения за случившееся. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Гарольд Роджерс, глава американского подразделения компании. Между тем премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок заявил, что правительство проведет тщательное расследование и примет жесткие меры в отношении компании, если обнаружит нарушения закона с ее стороны.

Кирилл Сарханянц