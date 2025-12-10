В Челябинске сотрудницу РЖД будут судить за кражу фирменных подстаканников

Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летней кладовщицы пассажирского вагонного депо. Ее обвиняют в присвоении (ч. 1 ст. 160 УК РФ) крупной партии фирменных подстаканников РЖД, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2024-2025 годах она прятала на складе партию вверенных ей товаров и при удобном моменте вывезла ее на такси к себе домой. По месту жительства кладовщицы транспортные полицейские нашли и изъяли 206 подстаканников. Еще 10 штук она успела продать знакомому по цене ниже рыночной. Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тыс. руб.

Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела в отношении сотрудницы РЖД направили в судебный участок №5 мирового суда Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска