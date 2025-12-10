Татарстан вошел в десятку лидеров по использованию европротокола при ОСАГО

В Татарстане за январь—октябрь 2025 года подали 18,4 тыс. заявлений с использованием европротокола, что составляет 29,5% от всех заявлений по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Республика заняла 10-е место среди регионов России по использованию европротокола, уступив Москве, Московской области, Новосибирской области, Приморскому краю, Челябинской области, Башкортостану, Санкт-Петербургу, Самарской и Свердловской областям.

Всего по стране за 10 месяцев 2025 года страховщики получили 713,3 тыс. заявлений с оформлением ДТП через европротокол. Доля таких заявлений от общего числа обращений по ОСАГО составила 41,2%, что на 1,7 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Кайдалова