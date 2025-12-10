В Улан-Удэ госпитализировали трех человек из горящего торгового центра

Улан-Удэнский пожарно-спасательный гарнизон в полном составе тушит пожар в торговом центре «Баянгол» в столице Бурятии. Как сообщает МЧС Бурятии, на ликвидации возгорания задействовано 39 человек и 14 единиц техники. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 50 посетителей и сотрудников, пятеро из них обратились за медицинской помощью, троих госпитализировали.

По информации регионального МЧС возгорание началось в дневное время. В настоящее время огнем охвачено около 1 тыс. кв. м здания. Тушение осложняется сильным задымлением. Для разведки применяются беспилотники.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что угрозы соседним домам нет.

Влад Никифоров, Иркутск