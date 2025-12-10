Суд отказал во взыскании 2,3 млн евро с челябинского «Конара»

Арбитражный суд Уральского округа отклонил жалобу московского ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» (входит в состав американской корпорации ITT) на отказ нижестоящих инстанций взыскать с челябинского АО «Конар» 2,3 млн евро. Решение принято 4 декабря, отмечено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решения, которые пытались обжаловать «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус», приняли Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 24 января и 29 апреля этого года соответственно. Первая инстанция тогда отказала московской компании во взыскании долга по закупке и неосновательного обогащения на сумму 2,3 млн евро или более 195 млн руб. (по курсу 2023 года) по банковской гарантии. Но при этом суд удовлетворил встречный иск «Конара» о признании недействительным одностороннего отказа в 2022-м от закупки, из-за неоплаты которой московская компания и подала в суд.

Согласно документам суда, в рамках закупки, о которой идет речь, компания «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» поставила 46 насосов для реализации проекта по освоению Саламановского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Товар впоследствии получило ООО «Арктик СПГ 2», 60% которого владеет НОВАТЭК. АО «Конар» в ходе судебных разбирательств отмечал, что оплата продукции допустима только после того, как поставщик передал техническую документацию на товар и безотзывную банковскую гарантию. По мнению ответчика, «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» не исполнил эти требования.

ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Организация является дочерней компанией Itt Industries Luxembourg, входящей в американскую корпорацию ITT. Она занимается производством оборудования и комплектующих для промышленности. С апреля 2025 года компания проходит через процесс ликвидации. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023-м организация получила чистый убыток в размере 36,5 млн руб.

Согласно материалам дела, московская компания заявляла, что ответчик сам уклонился от одобрения технических паспортов. «Конар» же утверждал обратное. По мнению ответчика, истец не предоставил доказательства передачи итоговой документации — акта приема-передачи или официального письма. По заявлению ответчика, удовлетворение требования московской компании повлекло бы вывод денег в иностранную юрисдикцию и затруднило защиту прав «Конара» в дальнейшем.

Компания «Конар» основана в Челябинске в 1991 году и зарегистрирована в качестве акционерного общества в 1993-м. В ее состав входят предприятия литейно-кузнечного (сталелитейный завод «БВК», ООО «Современные кузнечные технологии») и механического (ООО «Корнет», совместные с итальянскими компаниями Breda Energia S.p.A. и Termomeccanica Pompe S.p.A. предприятия «Конар Бреда» и «Термомекканика Рус» соответственно) дивизионов. Промышленная группа «Конар» является одним из самых крупных производителей нефтегазового оборудования, металлоконструкций, трубопроводной арматуры, литейных заготовок и многого другого. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка промышленной группы от продаж составила 30,9 млрд руб., а чистая прибыль — 162,8 млн руб.

Кассационный суд предлагал сторонам урегулировать спор и достигнуть компромисса. Но участники разбирательства отказались от мирного соглашения. В результате Арбитражный суд Уральского округа вновь встал на сторону челябинского предприятия и не стал менять решения.

«Арктик СПГ 2» — это проект строительства трех технологических линий по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата. Конструкция отличается тем, что она возводится на специальной платформе, которую размещают на поверхности Карского моря возле полуострова Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ольга Воробьева