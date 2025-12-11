Технологии бизнес-масштаба

Российский ИТ-рынок в последние годы активно трансформируется и все больше начинает играть роль одного из значимых драйверов экономики. Однако после периода бурного импортозамещения, спровоцировавшего не менее бурный рост ИТ в стране, компании—потребители технологий перешли к более взвешенным инвестициям и фокусируются в первую очередь на повышении эффективности уже внедренных технологий, развивают прикладные решения, платформы, аналитику и системы информационной защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как результат в ИТ-холдинге Т1 уверены, что по итогам 2025 года динамика отечественного сегмента продажи ИТ-услуг, ПО и ИТ-оборудования для B2B-сектора замедлится и рост рынка в этой части составит около 3%. Хотя к следующему году ожидается, что кривая снова пойдет вверх более выраженно и речь сможет идти уже о десятипроцентном приросте год к году. В компании отмечают, что основными направлениями развития отрасли остаются программное обеспечение (ПО) и ИТ-сервисы. Позитивная динамика этого сегмента по итогам 2025 года и по прогнозу на 2026 год произойдет именно за счет стандартизации внедрений, повышения зрелости уже существующих решений, перехода к управляемым облачным сервисам и «операционализации» ИИ.

Тем не менее сегодня устойчивость российской экономики невозможна без технологической независимости. И практика отдельных отраслевых лидеров такова, что их подходы к развитию ИТ и внедряемые решения способны двигать вперед весь рынок: от импортонезависимой облачной инфраструктуры и процессинга до автоматизации критической инфраструктуры. Подобные проекты становятся драйверами технологического развития, а иногда и ИТ-суверенитета страны.

Во главе угла взвешенный подход

Бизнес все более четко определяет приоритеты использования ИТ, а эксперты анализируют ключевые тренды и выделяют перспективы развития различных сегментов рынка для масштабирования своей деятельности.

«Сегодня рынок прошел важный этап — от вынужденных изменений к осмысленному, взвешенному развитию»,— замечает директор департамента развития сервисов рабочего пространства «Вымпелкома» Роман Филатов. Он добавляет, что в случае «Вымпелкома» фокусом последних лет стало обеспечение бесперебойности работы не только точек продаж (то есть точек прямого взаимодействия с клиентом), но и обеспечение сопоставимого уровня в работе офисов компании по всей стране. К примеру, телеком-оператор с помощью своего технологического партнера («Т1 Сервионики») сумел прийти к тому, чтобы каждый новый сотрудник «Вымпелкома» получал полностью преднастроенное оборудование в свой первый же рабочий день, а для выполнения такой операции, как, скажем, подключение принтера, теперь требуется только телефон, на котором есть сканер QR-кода. Общее количество обращений на одного пользователя сократилось как минимум в два раза, более 70% инцидентов закрывается в течение четырех часов (для сравнения: в среднем этот показатель варьируется в зависимости от сложности инцидента от четырех-восьми часов до нескольких дней), а выполнение SLA по обращениям достигает 99,8%. Количество сбоев, выявленных автоматически, включая триггеры вероятности потенциальных проблем, увеличилось на 62%, в том числе за счет сочетания умных систем диагностики, напоминает Роман Филатов.

Постоянно растущая угроза кибератак, которую отмечают и ИБ-эксперты коммерческих компаний, и регуляторы, за последние годы практически сделала информационную безопасность обязательной частью любой ИТ-архитектуры. Компании переходят от точечной работы по устранению уязвимостей к построению проактивных систем защиты. В совокупности это позволяет сегменту ИБ сохранить позитивную динамику роста по итогам 2025 года даже в условиях общего охлаждения ИТ-рынка, хотя и более умеренную, чем раньше. В ИТ-холдинге Т1, к примеру, отмечают, что по итогам года сегмент может вырасти на 6%, а вот в 2026-м — уже на 12%. Причем спрос будет смещаться в сторону сервисных моделей ИБ и управляемых услуг, добавляют они. Бизнес сегодня безусловно уделяет вопросу информационной безопасности много ресурсов и времени, и особенно в части защиты критической инфраструктуры и данных.

Страховые компании работают с огромнейшими массивами данных граждан, поэтому вопрос безопасности обрабатываемых данных для них максимально высок. Так, к примеру, «Росгосстрах» построил мощную систему обезличивания данных на базе отечественной платформы инструментов и сервисов для управления и автоматизации цикла создания ПО «Сфера». Это позволило, с одной стороны, гарантировать безопасный доступ к базам данных для подрядных организаций в рамках разработки ИТ-систем страховой компании, а с другой — выполнить задачи импортозамещения. И если раньше ИТ-команда страховщика обезличивала данные с помощью самописных скриптов, то после внедрения централизованного решения она получила стабильный механизм, который сохраняет консистентность данных на всех интеграционных средах и позволяет повысить качество и скорость тестирования, поясняет директор департамента качества СК «Росгосстрах» Кирилл Золотухин. Он добавляет, что, используя обезличенные данные, компания также теперь может привлекать ИТ-подрядчиков для разработки с использованием этих данных.

Импортозамещение по-крупному

Безусловно, импортозамещение все еще остается одним из главных трендов рынка, и особенно это актуально для промышленных систем на объектах критической инфраструктуры, уверены в компании «Северсталь-инфоком». В решение этой задачи вовлечены как вендоры, так и сами игроки ключевых отраслей. В качестве примера руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфокома» Юрий Гущин приводит комплексную ITSM-систему, построенную на базе платформы SimpleOne, которую в интересах «Северсталь-инфокома» разработали эксперты «Т1 Интеграции». Эта система смогла объединить все процессы взаимодействия с клиентами в «одном окне» и максимально упростить коммуникацию между клиентами, службой поддержки и разработчиками. «Новый инструмент обеспечил цифровую поддержку внешних клиентов, приобретающих программные продукты компании, и стал ключевым элементом в развитии клиентского сервиса. Сотрудники службы поддержки при этом получили инструменты для мониторинга SLA и оперативного взаимодействия с командами разработки»,— добавляет господин Гущин.

Решения по импортозамещению необходимы предприятиям всех отраслей, значимых для отечественной экономики. Например, крупнейший российский электроэнергетический холдинг «РусГидро» запустил глобальный проект по переходу компании с SAP на отечественную платформу 1С, обеспечивающую автоматизацию финансово-экономического управления холдинга. «Мы долго готовились к этому проекту и вошли в активную фазу реализации полтора года назад. ИТ-холдинг Т1 тогда победил в открытом конкурсе, и подчеркну, что в таких сложных проектах крайне важно иметь надежного партнера»,— замечает директор департамента информационных технологий и цифрового развития компании Сергей Хомяков. В рамках проекта система ERP будет заменена по основным модулям: бюджетирование, казначейство, РСБУ, налоговый и складской учет, поясняют в «РусГидро». Проект охватывает в совокупности более десятка функциональных и технологических областей, а также отличается сложнейшей интеграцией с другими информационными системами.

Другой пример — из сферы транспорта. РЖД вместе с крупнейшим в России ИТ-холдингом реализует масштабную программу импортозамещения корпоративного хранилища данных, отражающего все аспекты деятельности транспортной компании. Уже сегодня сформирована доменная архитектура хранения данных, охватывающая основные бизнес-процессы 27 бизнес-доменов РЖД. На текущем этапе успешно выполнена миграция более 80 систем транспортной компании, что стало значимым шагом на пути к технологической независимости. Промежуточные результаты проекта уже дают эффект: руководству доступны более точные и актуальные данные для принятия стратегических решений, ускорилось внедрение автоматизированных аналитических решений, снизилась потребность в ручной подготовке критической статистической отчетности, а также оптимизировались затраты, связанные с введением методологии подготовки данных. Работа над хранилищем продолжается — впереди следующие этапы масштабирования и развития платформы, которые позволят раскрыть весь потенциал новой архитектуры данных.

Облачный подход с осязаемым эффектом

Вместе с тем опыт 2025 года показал, что продолжает расти и облачный рынок: для бизнеса облака становятся эффективным способом быстрее запускать продукты, снижать стоимость владения и соответствовать требованиям по защите данных. Так, по оценке ИТ-холдинга Т1, в 2025 году сегмент облачных сервисов вырастет на 29%, а в 2026 году — еще на 27%. Прежде всего это происходит за счет динамики востребованности гибридных моделей, PaaS-сервисов и увеличения GPU-нагрузок.

Так, Альфа-банк при поддержке «Т1 Облако» построил гибридную облачную инфраструктуру на базе графических ускорителей (GPU). Это решение позволило банку быстро тестировать и развивать собственные технологии генеративного искусственного интеллекта, необходимые для повышения эффективности внутренних процессов и качества клиентского сервиса банка. Инфраструктура стала основой для внутренней ИИ-платформы AlfaGen, которая объединяет различные инструменты для сотрудников: от ассистента разработчика до ИИ-агентов для аналитики и тестирования. Благодаря реализованной гибридной инфраструктуре, банк получил не просто увеличенные мощности, а гибкий, безопасный и масштабируемый полигон для быстрого прототипирования и внедрения новых ИИ-сервисов, замечает руководитель департамента сопровождения информационных технологий Альфа-банка Александр Трикоз. «Это напрямую влияет на наши операционную эффективность и качество клиентского опыта, позволяя выводить сервисы на новый уровень»,— добавляет он.

Перспективы: сохранить свою долю рынка и сделать ИИ стандартом

С учетом повышения зрелости многих отечественных ИТ-решений и их успешной обкатанности на сложных, территориально распределенных и высоконагруженных инфраструктурах российских компаний становится вполне ожидаемым изменение роли российских технологий в контексте экспорта. Уже сейчас отечественные компании начали получать реальные доходы от поставок ИТ-решений за рубеж, замечают в ИТ-холдинге Т1.

Говоря о перспективах развития рынка, многие участники отрасли сходятся во мнении, что его главным драйвером продолжит оставаться сегмент ПО и ИТ-сервисов. Именно он будет определять направление развития отрасли в ближайшие годы. «Спрос при этом формируется за счет прикладного программного обеспечения, облачных сервисов и инструментов кибербезопасности»,— считают в ИТ-холдинге Т1. Эти тренды создают для российской экономики важный эффект: ускоряют цифровизацию отраслей, помогают бизнесу снижать издержки, повышать производительность и адаптироваться к новым условиям. При этом на рынке до сих пор сохраняется нехватка зрелых российских решений в отдельных сегментах, ограниченность кадров и необходимость ускорять выход отечественных продуктов из пилотных стадий в промышленную эксплуатацию.

С этим соглашается Сергей Хомяков: «В ближайшие два-три года компании сосредоточатся на доработке уже выведенных на рынок продуктов. Их уровень качества должен позволить конкурировать в первую очередь на внутреннем рынке, а в случае возвращения в Россию иностранных компаний — не дать пользователям почувствовать необходимость возвращаться на иностранное ПО».

«Централизованные решения в области кибербезопасности будут активнее внедрять элементы с использованием искусственного интеллекта»,— расставляет будущие акценты в сфере информационной безопасности Кирилл Золотухин. Значительные усилия производителей решений будут направлены на повышение скорости обработки данных, так как сейчас разовое обезличивание высоких объемов может требовать слишком длительного времени или чрезмерно высокой мощности от сервера, добавляет он.

Еще один тренд связан с гиперконкуренцией на рынке ПО, отмечают в Т1. «Лидеры рынка расширяют линейки, объединяют сервисы вокруг крупных экосистем, и борьба смещается в плоскость комплексности, возможности быстрой интеграции и масштабирования»,— говорят в компании, выделяя усиливающуюся роль технологических партнерств.

Наконец, искусственный интеллект как технологический сегмент, во-первых, растет практически в два раза быстрее относительно остальных рынков ИТ-отрасли. В ИТ-холдинге Т1 отмечают, что компании активно автоматизируют обслуживание клиентов, производство, анализ данных и поиск знаний, и в 2025 году рынок ИИ увеличится на 12%, а в 2026 году — на 16%.

Во-вторых, технология ИИ сегодня проходит активную трансформацию из экспериментального инструмента в промышленный. Компании все активнее вводят управляемые ИИ-сервисы, включают модели в корпоративные решения и переходят от пилотных проектов к тиражируемым практикам. Ценность ИИ сегодня измеряется уже не точностью расчетов, а тем, сколько раз он помог человеку сохранить спокойствие, время и достоинство — свое и клиента, говорит Роман Филатов. «Мы идем шаг за шагом: сначала — для самых частых и простых ситуаций, с участием самих сотрудников в настройке. Только так ИИ становится частью команды, а не ее наблюдателем»,— заключает эксперт.

Василиса Аксенова