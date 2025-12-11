«Банки становятся интеллектуальным партнером промышленности»

Российские банки продолжают совершенствовать цифровые технологии в конкурентной борьбе за корпоративных клиентов. Какие стратегии они выбирают для развития цифровых решений для предприятий, применимы ли созданные для оборонно-промышленного комплекса инновации в гражданском секторе и насколько технологичны российские производства, “Ъ” рассказал старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации ОПК ПСБ Алексей Захаров.

— На чем сейчас банки делают акцент в развитии решений для промышленности?

— На сегодняшнем банковском рынке борьба за клиентов зачастую сводится к конкуренции цифровых платформ и качеству пользовательского опыта.

Важный фактор лидерства — умение слышать клиента и оперативно дорабатывать системы под индивидуальные потребности как гражданских предприятий, так и ОПК.

Мы продолжаем разрабатывать и улучшать наши сервисы так, чтобы взаимодействие клиентов с банком было максимально комфортным: сокращаем время предоставления услуг, создаем дополнительные инструменты цифровой безопасности, автоматизируем различные виды отчетности, интегрируем банковские сервисы с корпоративными системами API. Отдельное внимание уделяем модели Banking as a Service — прорабатываем варианты встраивания своей инфраструктуры, банковских продуктов в бизнес-процессы контрагентов с учетом выявления такой потребности и заинтересованности с их стороны.

— Как происходит эволюция банковских решений для промышленности? Вы следуете за запросом предприятий или сами предлагаете инновации?

— При разработке новых решений мы сочетаем нашу отраслевую экспертизу, потребности предприятий и анализ больших данных. Это позволяет действовать на опережение: внедрять технологии до того, как они станут рутиной. И, конечно, подстраиваем цифровые сервисы под процессы клиента, а не наоборот. Сначала наши клиентские и продуктовые менеджеры, ИТ-специалисты глубоко погружаются в клиентский бизнес, в специфику производственных процессов предприятий, их методологию и культуру работы. То есть начинаем не с «кода», а с контекста. Уверен: только так можно создать продукт, который станет частью эффективной бизнес-логики предприятия.

К примеру, по обращению одной из крупнейших строительных компаний мы внедрили в системе «Банк-клиент» дополнительный функционал по мониторингу платежей подрядчиков клиента и формированию детализированной аналитики. Для государственных корпораций разработали решение по интеграции их казначейских систем с системами банка на принципах открытых протоколов. Наше решение позволило клиентам упростить управление финансами и оптимизировать действия, обеспечив единую точку входа для всех финансовых потоков и сократив время обработки операций. Или другой пример: реализовали электронное подписание кредитно-обеспечительной документации для такой защищаемой категории клиентов, как предприятия ОПК, в системе ДБО PSB Corporate, что позволило упростить и значительно ускорить процедуры в рамках кредитного процесса.

— Во всем мире продолжается гонка искусственного интеллекта (ИИ). Как вы его используете в решениях для предприятий?

— При встраивании новых технологий и ИИ в наши продукты мы сначала проводим тщательную проверку гипотез на внутренних процессах на предмет их экономической целесообразности и эффективности, чтобы в наши сервисы попадали только зрелые решения. Собрали в банке команду для развития направления ИИ для крупного бизнеса, которая тестирует во внутрибанковских процессах AI-решения для проверки экономического и операционного эффекта. Одна из целей — освободить сотрудников от рутины и повысить скорость принятия решений. После успешного завершения тестирования этих процессов перейдем к масштабированию технологий и их внедрению для оптимизации клиентского пути.

На мой взгляд, наиболее перспективно внедрение ИИ в контактные центры, системы дистанционного банковского обслуживания, кросс-продажи и андеррайтинг. При этом внедрение новых решений должно происходить при соблюдении жестких требований к защите данных — обязательна многоуровневая проверка на соответствие стандартам безопасности и устойчивости процессов.

— В каких отраслях цифровые банковские решения наиболее востребованы и какая их доля приходится на гражданский бизнес, а какая — на ОПК?

— Гражданский сектор более активно пользуется цифровыми продуктами, что обусловлено объективным фактором — им проще оперативно внедрять ИТ-изменения. ОПК, как стратегическая отрасль, обеспечивающая суверенитет страны, работает в условиях высоких стандартов безопасности, что стимулирует создание новых особо защищенных технологических решений.

Соотношение цифровых банковских продуктов в ОПК и гражданских отраслях уже постепенно меняется: ОПК наращивает темпы внедрения таких решений с учетом объективно возросшего спроса на продукцию оборонки как в рамках гособоронзаказа, так и задач импортозамещения.

— Насколько сложнее разрабатывать и внедрять цифровые решения для оборонного комплекса?

— При реализации крупных проектов по внедрению цифровых решений для ОПК наработанная отраслевая экспертиза позволяет нам предвидеть возможные сложности и заранее выстраивать процесс соответствующим образом. Объективные факторы, повторюсь, жесткие требования к информационной безопасности и необходимость использования импортозамещенных решений. Надо учитывать и возможные сложности, возникающие при интеграции новых решений с legacy-системами в процессе перехода на целевые платформы. На всех этапах — от проектирования до эксплуатации — мы исходим из действующих регуляторных норм, касающихся безопасности критической инфраструктуры, обеспечивающих защиту государственной, коммерческой и банковской тайны. ПСБ организовал в структуре банка специализированный контур для гособоронзаказа, который направлен на строгое соблюдение высоких стандартов защиты чувствительных данных оборонных предприятий при предоставлении банковских услуг и сервисов.

— Можно ли адаптировать те цифровые решения и продукты, которые вы разработали для ОПК, для использования гражданскими предприятиями?

— Да, можно. Большинство цифровых решений и продуктов, разработанных для предприятий ОПК, могут быть успешно использованы предприятиями гражданских отраслей. Но тут важно понимать, что военные стандарты информационной безопасности и сертификации могут быть избыточными для гражданских задач, соответственно, при тиражировании могут понадобиться определенные доработки. Также существуют риски технологической несовместимости: отдельные решения ОПК могут не иметь простого способа интеграции с существующей гражданской ИТ-инфраструктурой, например, из-за недостаточного уровня импортозамещения в последней.

— Для нужд оборонно-промышленного комплекса вы разрабатываете новые механизмы?

— Все опять же зависит от потребности предприятия — либо адаптируем существующие отраслевые решения под особые требования ОПК, их производственную и операционную специфику, либо разрабатываем принципиально новые продукты. Мы помогаем предприятиям ОПК решать разного уровня цифровые задачи, в частности для обеспечения прозрачного контроля за цепочками поставок и исполнения обязательств по гособоронзаказу.

— Насколько технологичны российские производства и какие из них наиболее технологичные — гражданские компании или ОПК?

— Не стоит противопоставлять гражданскую промышленность и ОПК — эти секторы экономики имеют свою уникальную специфику, но во многом взаимодополняют друг друга и вместе работают в интересах технологического суверенитета страны. Сегодня предприятия стремятся задействовать новые технологии и искусственный интеллект для совершенствования производственных процессов. По разным оценкам, к 2030 году внедрение искусственного интеллекта в разных отраслях экономики принесет России дополнительный доход в размере более 11 трлн руб. При этом 35% российских промышленных предприятий уже так или иначе используют ИИ, а 25% — находятся на разных стадиях его внедрения.

Уже сейчас ИИ помогает следить за оборудованием предприятий: анализирует и прогнозирует неисправности критически важных механизмов, предотвращает проблемы до их фактического появления. Отмечу аэрокосмическую отрасль, где ИИ следит за состоянием работы авиационного двигателя и прогнозирует запас температуры газов в турбине на основе проводимого анализа. Такой мониторинг реализован и работает на отечественной платформе. Очевидное преимущество искусственного интеллекта — это его гибкость и универсальная применимость для широкого круга задач и возможность адаптации решений на его основе практически для любой отрасли. Например, технологии компьютерного зрения, изначально созданные для беспилотного транспорта, сегодня успешно используются для промышленного контроля качества в цехах, распознавания дефектов и в навигационных системах дронов.

Для ОПК искусственный интеллект может облегчить исполнение гособоронзаказа за счет повышения эффективности и точности производственных процессов. Мониторинг качества изделий может обеспечивать компьютерное зрение, цифровые двойники позволят оптимизировать характеристики изделия еще на этапе проектирования и повысить скорость выпуска новых образцов техники, а роботизированные комплексы уменьшат вероятность операционных ошибок в рутинных процессах. В роли финансового и цифрового партнера в ПСБ выстроена надежная «экосистема» поддержки предприятий при модернизации производственных мощностей.

— Какие стратегии выбирают предприятия в цифровом развитии — это оптимизация ИТ-ландшафта, внедрение каких-либо точечных решений или все же более глобальная трансформация всех бизнес-процессов?

— Если говорить о крупных предприятиях с госучастием, то здесь компании, и в том числе банки, движутся по двум взаимосвязанным направлениям цифрового развития. Первое — выполнение обязательных требований государства. Правительством РФ и Минцифры России утверждена система нормативов в области цифровой трансформации. У каждого крупного предприятия должна быть своя стратегия в этой области, планы по переходу на отечественные решения и по повышению киберустойчивости. По закону субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны полностью перейти на отечественное ПО и оборудование в жесткие сроки. Поэтому многие компании сфокусированы на оптимизации всего ИТ-ландшафта и выполнении регуляторных требований.

Второе направление — адресные проекты, направленные на повышение эффективности. Компании, у которых уже есть надежный ИТ-фундамент, активно запускают инициативы, например, с использованием того же искусственного интеллекта. Именно производственная отрасль лидирует во внедрении этой технологии. Во многом это стало возможным благодаря большому количеству данных, готовых к использованию на производстве, а эффект от внедрения инициатив четко измерим, например, при снижении дефектов или оптимизации ресурсов.

— Какие специалисты нужны для предприятий в процессах цифровой трансформации?

— Цифровизация — это сложный процесс, включающий, помимо технологического обновления, стратегическую трансформацию бизнес-модели и даже корпоративной культуры. Конечно, эти процессы невозможны без высокопрофессиональных кадров, умеющих работать с данными, алгоритмами и информационными системами. Нужны специалисты, которые одновременно понимают бизнес-логику, цифровые технологии и производственные процессы.

Внимание к подготовке кадров обращено на самом высоком уровне — действует проект «Цифровые кафедры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», призванный обеспечить приоритетные отрасли экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями. Благодаря партнерству с ПСБ студенты смогут получить практический опыт, что сделает знания применимыми. Наличие специалистов, способных говорить с промышленниками на одном языке, снижает барьеры внедрения цифровых решений и позволяет учитывать специфику производства при цифровизации.

— Как, по вашей оценке, будет идти дальнейшее развитие цифровых сервисов и продуктов с использованием ИИ для предприятий промышленности?

— Отмечу большие перспективы технологии цифровых двойников, которая позволяет воспроизводить характеристики изделия в реальных условиях эксплуатации. С учетом физики процессов, внешних воздействий, ресурсных ограничений и сценариев боевого применения цифровые двойники сокращают время на реальные испытания без потери в качестве изделия.

Текущие темпы развития агентных систем на основе искусственного интеллекта позволяют прогнозировать появление автономных цифровых «сотрудников», которые самостоятельно выполняют задачи, взаимодействуют между собой и с внешними системами, учатся на доступных данных и в отдельных случаях принимают решения.

Дальнейшая интеграция систем банка с ИТ-системами клиентов на фоне внедрения ИИ-агентов позволит пересмотреть стандарты бесшовного обслуживания. Разработанные банками ИИ-агенты будут способны оптимизировать графики платежей для недопущения кассовых разрывов и прогнозировать потребность в оборотных средствах с учетом загрузки производственных мощностей, своевременно хеджировать курсовые риски под график закупок импорта, а также подбирать наиболее подходящие клиенту условия кредитования с минимальным пакетом документов и многое другое.

В рамках производственного функционала ИИ-агенты могут не просто выявить агрегаты и узлы, подлежащие ремонту, но и проверить на складе наличие нужных комплектующих, в случае необходимости — заказать новые и отслеживать сроки поставок. Но для качественной и оперативной работы ИИ-агентов как при предоставлении банковских продуктов, так и при оптимизации производственных процессов требуется глубокая интеграция ИТ-систем, включая ERP, MES, CRM и другие.

Конечно, как бы ни были самостоятельны ИИ-агенты, они должны оставаться помощниками, «вторыми пилотами», а все основные решения — на стороне человека. В свою очередь, максимальное число рутинных задач целесообразно оставить для цифровых «коллег». И банки, обладающие одновременно отраслевой экспертизой и ИТ-компетенциями, переосмыслят роль интеллектуальных партнеров промышленности за счет поставки ИИ-агентов, которые позволят предприятиям максимально сфокусироваться на индустриальных задачах.

Инновационные разработки предприятий ОПК Платформа IIoT.Istok для промышленности и медицины Научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработало платформу промышленного интернета вещей IIoT.Istok для удаленного мониторинга, диагностики и оптимизации работы технологического и инженерного оборудования, производственных линий и других объектов с возможностью интеграции в корпоративные информационные системы. По совокупности функциональных возможностей на текущий момент IIoT.Istok не имеет аналогов среди отечественных решений и может применяться в самых разных отраслях: от промышленности до строительства. Система уже внедрена на ряде оборонных предприятий и используется в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Платформа в автоматическом режиме собирает данные со множества встроенных датчиков и объединяет их в единую систему диспетчеризации, позволяя создавать цифровые двойники промышленного оборудования и дистанционно управлять установками. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта платформа проводит автоматическую диагностику неисправностей и предиктивный анализ технического состояния в режиме реального времени. В рамках проекта «Персональные медицинские помощники» цифровое решение обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, сахарным диабетом, гестационным сахарным диабетом, гипертензивными расстройствами во время беременности. Платформа собирает результаты измерений с различных устройств — портативных носимых медицинских изделий, которые пациент может использовать самостоятельно в домашних условиях без помощи врача,— и передает эти измерения в электронные карты пациентов в медицинских информационных системах. Дополнительно осуществляет контроль жизненного цикла устройств (проверка работоспособности, поверочного периода и других технических параметров). Система коллективного автоматизированного проектирования Программно-аппаратный комплекс систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) — разработка холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех». Это первое полностью отечественное решение, которое объединяет программные, аппаратные средства и комплекс суперкомпьютерного моделирования. Комплекс обеспечивает полный цикл создания изделий электронной компонентной базы, радиоэлектронной аппаратуры и сложных технических систем на высоком уровне. Ускорение процесса проектирования достигается за счет автоматизации расчетов, моделирования и тестирования, а также оптимизации маршрутов проектирования и разработки. Кроме того, запуск суперкомпьютерных вычислений дает возможность моделировать физические процессы в проектируемых изделиях и существенно ускорять решение сложных задач при создании инновационной продукции. ПАК САПР объединяет не только мощные вычислительные ресурсы и современные российские инструменты проектирования, но и передовые технологии коллективной работы. Это означает, что сразу несколько специалистов могут работать над проектом, используя облачные технологии для обмена данными и совместной работы. Универсальный комплекс может применяться в различных отраслях промышленности, включая микро- и радиоэлектронику, приборостроение, аэрокосмическую аппаратуру, изделия машиностроения и другие. Сегодня пользователями платформы являются 58 предприятий холдинга «Росэл». Суверенная платформа безопасности для ОПК Научно-производственное объединение «Камкипер-ПТ», дочернее предприятие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех», разработало систему защищенного мониторинга и контроля данных Camkeeper для предприятий ОПК. Платформа централизует сбор и хранение данных видеонаблюдения, телеметрии и событий, гарантируя соответствие требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности. Предприятия, используя новую платформу, смогут повысить управляемость за счет выявления отклонений и анализа инцидентов в реальном времени. Решение способствует укреплению технологической дисциплины и системы внутреннего контроля, что ведет к снижению операционных рисков. Программно-аппаратные комплексы уже внедрены на крупных российских предприятиях. Защищенная отечественная виртуализация С октября 2025 года использование VMware в ОПК перешло в категорию критических рисков из-за прекращения поддержки, что создало угрозу кибербезопасности и системную уязвимость. Компания «РТ-Информационные технологии», дочернее предприятие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех», предложила решение — защищенную платформу серверной виртуализации «Горизонт-ВС». Продукт не только замещает импортные аналоги, но и гарантирует соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ России для работы с информацией ограниченного доступа. Платформа «Горизонт-ВС» принята в качестве стандарта виртуализации и уже успешно применяется в крупных государственных организациях и ведомствах.

Беседовал Максим Буйлов