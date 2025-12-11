Перестройка облачного будущего

После ухода глобальных облачных провайдеров рынок российских облачных решений переключился на ускоренный режим развития. Компании начали активно перестраивать архитектуры, а отечественные платформы расширили набор сервисов: от управляемых баз данных до инструментов разработки. В итоге заказчик получил не замену западных решений, а технологические среды, которые позволяют строить гибридные контуры под локальные требования безопасности и производительности.

От облаков — к экосистемам

Российский рынок облачных сервисов за последние два года перестроился быстрее, чем за предыдущие десять. По данным «Яков и партнеры», рост остается двузначным, а спрос смещается от базового IaaS к более комплексным сервисам: платформам управления, средам разработки и отраслевым решениям.

Исследование iKS-Consulting фиксирует переход к распределенным архитектурам: в приоритете безопасность, управляемость и возможность быстро разворачивать прикладные решения. Растет доля компаний, использующих несколько облаков, что позволяет гибко распределять нагрузки. В крупных организациях закрепилась схема: публичные облака — для масштабируемых задач, частные контуры — для чувствительных данных, локальная инфраструктура — для систем, привязанных к критичным внутренним процессам.

Так облако превращается в часть многоуровневой цифровой среды. Для бизнеса приоритет смещается к предсказуемости и удобству управления: применение гибридных решений становится эффективным способом снизить риски и обеспечить контроль. Сегодня уже более 70% компаний работают в гибридной модели. При этом IaaS используется практически повсеместно, а проникновение PaaS и SaaS достигает 65–66%.

Сегмент public cloud растет быстрее других: к 2030 году его объем в России почти утроится, и значительная часть увеличения связана с PaaS — управляемыми базами данных, Kubernetes, аналитическими и AI-сервисами. По данным iKS, эти решения формируют основной спрос: компании разворачивают не виртуальные машины, а готовые прикладные стеки.

Российские облака сегодня предлагают экосистемы инструментов, из которых бизнес собирает собственный цифровой контур — управляемый и соответствующий повышенным требованиям безопасности. То есть на рынке востребованы платформы, работающие как часть всей архитектуры и обеспечивающие предсказуемость при высокой нагрузке.

Запрос — ответ

Усложнение корпоративных ИТ-ландшафтов стало нормой: приложения работают в разных контурах, данные распределены между площадками, а требования к безопасности растут ежегодно. При этом просто облачной платформы заказчиков уже недостаточно. Для решения современных задач им требуется среда, способная объединять разнородные инфраструктуры и сервисы в единый управляемый контур. Именно здесь возник запрос на современные облачные платформы. На первый план выходят решения, которые работают как общий слой управления поверх разных контуров.

Этому запросу отвечают платформы, построенные на принципах распределенной, безопасной и предсказуемой архитектуры, например «Турбо Облако». Их задача — обеспечить сквозную автоматизацию управления ресурсами клиента в любой облачной среде. Такие решения рассчитаны на работу в гибридных сценариях и могут разворачиваться на доверенной инфраструктуре, формируя единый технологический слой поверх локальных ресурсов, частных сегментов и публичного облака. Ключевой принцип — единый слой абстракции над инфраструктурой, который позволяет разворачивать сервисы без ручной интеграции разнородных компонентов. Это снижает зависимость от конкретных вендоров и упрощает перенос приложений между контурами, обеспечивая гибкость и контроль в условиях сложного ИТ-ландшафта.

«Турбо Облако» для хоккейного клуба «Турбо Облако» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») перенесло цифровую инфраструктуру омского ХК «Авангард» в облако, чтобы обеспечить устойчивость сервисов при пиковых нагрузках. Задачи: переход от монолита к микросервисной архитектуре;

стабильная работа онлайн-продаж билетов и атрибутики во время матчей и акций. Решения: развертывание систем в управляемом Kubernetes-кластере;

контейнеризация сервисов и автоматизация CI/CD;

использование DBaaS, объектного хранилища и сервисов мониторинга. Результат: предсказуемая работа сервисов при пиковых нагрузках;

снижение операционных рисков;

оптимизация затрат на поддержку.

В отличие от инфраструктурных решений прошлого поколения, различные облачные сервисы строятся вокруг сервисной модели. «Турбо Облако» не является исключением. В этом случае компании-заказчику доступны вычислительные мощности, системы хранения, управляемые базы данных, Kubernetes, CI/CD-инструменты и сервисы безопасности. Преимущество такой схемы в том, что размещение на площадках с прямым доступом к операторским ресурсам снижает сетевые задержки и обеспечивает надежную работу высоконагруженных сервисов: от аналитики до потоковой обработки данных.

Суверенитет имеет цену

Уход глобальных облачных провайдеров стал для российского рынка заметной точкой перелома: он наглядно показал, насколько глубоко бизнес опирался на технологии, которые долгие годы считались отраслевым стандартом. В первую очередь это сказалось на выборе инструментов — с уходом AWS, Azure и GCP корпоративные ИТ-команды лишились привычных сервисов, выстроенных экосистем и интеграций, на которых держалась значительная часть цифровых процессов.

Выросла и стоимость владения инфраструктурой. Российские решения пока не имеют масштаба глобальных платформ, поэтому автоматизация и поддержка обходятся дороже. Для многих компаний переход на локальные облака стал скорее не экономией, а перераспределением затрат — от аренды готовых сервисов к росту собственной инженерной нагрузки.

Еще одно последствие — снижение гибкости. Отечественные платформы не всегда успевают за обновлениями международных экосистем, и это усложняет внедрение современных DevOps-практик, разворачивание CI/CD-контуров и интеграцию с зарубежными SaaS-сервисами. Для бизнеса это означает более длинные циклы внедрения и необходимость адаптировать процессы под новые ограничения.

Проблемой стал и кадровый дефицит: специалистов, хорошо знакомых с отечественными облаками, пока меньше, чем экспертов по AWS или Azure. В результате обучение команд затянулось, а компаниям пришлось перераспределять часть ресурсов от разработки к поддержке инфраструктуры. Наконец, усилился риск технологической изоляции. Глубокая зависимость от локальных решений усложняет интеграцию с международными партнерами и выход на зарубежные рынки.

С этими факторами столкнулся бизнес при переходе на локальные решения. На этом фоне и появился запрос на решения нового класса, которые могли бы компенсировать потери и вернуть компаниям предсказуемость и гибкость.

Гибкая компенсация

За последние два года российский рынок выработал собственные механизмы компенсации. Бизнес понял, что отсутствие глобальных сервисов можно частично перекрыть за счет архитектурной гибкости и появления платформ нового поколения, которые позволяют распределять нагрузку между несколькими контурами и не зависеть от одного источника технологий.

Ключевым инструментом стали гибридные и мультиоблачные инфраструктуры. Использование нескольких кластеров одновременно — локальных ЦОДов, частных сегментов и публичных облаков — позволило компаниям минимизировать риски, связанные с перебоями, ограничениями доступа или изменением регуляторики. Такой подход возвращает управляемость: критичные системы остаются под прямым контролем, а переменные нагрузки — в облаках.

«Наш опыт подтверждает, что облака экономят средства не только на закупке оборудования, но и на его эксплуатации, размещении, обеспечении сетевой связности, отказоустойчивости и соответствии стандартам. Мультиклауд-решение объединяет все эти преимущества, избавляя компанию от крайне затратной самостоятельной реализации единой системы управления»,— отмечает генеральный директор «Турбо Облака» Александр Обухов.

Второй компенсирующий фактор — развитие сервисных моделей внутри отечественных платформ. Управляемые базы данных, Kubernetes, системы хранения, CI/CD-инструменты и сервисы для аналитики стали способом закрыть потребность в автоматизации, которую раньше обеспечивали глобальные экосистемы. Для компаний при этом сокращается инженерная нагрузка и появляется возможность выводить продукты на рынок быстрее, чем позволяют собственная инфраструктура и кадровые ресурсы.

Постепенно усиливается и сервисная интеграция: отечественные платформы начинают поддерживать единые правила доступа, встроенные механизмы безопасности и сегментирования данных, что ранее обеспечивалось крупными зарубежными вендорами. Это помогает бизнесу выстраивать предсказуемую модель управления и снижает риск технологической фрагментации.

В итоге, даже потеряв доступ к глобальным сервисам, компании смогли выстроить устойчивые распределенные архитектуры: данные размещаются там, где безопаснее, а сервисы — где быстрее работать. Современные платформы, такие как «Турбо Облако», становятся способом вернуть бизнесу гибкость и управляемость с инструментами, адаптированными под российские требования и ограничения.

По мере развития ИТ-ландшафтов выбор между облаком и локальной инфраструктурой перестал быть ключевым. Компании уже работают в средах, где публичные облака, частные сегменты и собственные площадки выполняют разные роли: критичные сервисы остаются в защищенных контурах, а аналитика, тестовые и рабочие пространства для разработки переносятся туда, где их проще масштабировать.

В такой модели важны не типы развертывания, а характеристики данных и требования к скорости обработки. Российские провайдеры подстраиваются под эту логику, развивая экосистемы из IaaS-, PaaS- и AI-сервисов, которые можно комбинировать в едином контуре без сложных интеграций. На практике компании выбирают не облако как таковое, а конкретное решение под задачу. Это может быть среда для пилотных проектов, изолированный контур, доступ к GPU и платформам данных.

В таких условиях и востребованы облака, которые обеспечивают предсказуемость при росте нагрузки. По словам Александра Обухова, инфраструктура будет только усложняться из-за роста объемов данных и сервисов и единственный способ сохранить гибкость — правильно распределять нагрузки между контурами. «Зрелость наших облаков растет, и мы уже полностью соответствуем мировым аналогам. Заказчики размещают все более сложные информационные системы. Например, пять-шесть лет назад банки вообще не думали о переносе элементов своей инфраструктуры в облака — теперь ситуация изменилась кардинально. В этой связи отечественный облачный рынок растет быстрее зарубежных аналогов и до 2028 года мы ожидаем прирост около 30% ежегодно»,— резюмирует он.

Константин Анохин