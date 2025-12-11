Бизнес берет образование в свои руки

Спрос на цифровые решения растет быстрее, чем система образования готовит специалистов. Компании внедряют новые технологии, но выпускникам часто не хватает практики и понимания того, как устроены рабочие процессы. Поэтому бизнес все чаще берет подготовку кадров на себя: создает собственные модели подготовки кадров и интегрирует обучение в проектную деятельность.

За 2022–2024 годы рынок ИТ-услуг рос почти вдвое быстрее, чем в предшествующий период (2019–2021 годы): до 17% вместо 8–9%. Такой скачок обеспечили инвестиции и создание новых информационных систем. В ближайшие годы вложения в цифровую трансформацию и обновление инфраструктуры продолжат стимулировать рост рынка. Повышение требований к результативности приведет к более сложным проектам и, как следствие, к увеличению спроса на специалистов с глубокими компетенциями.

Однако здесь проявляется системный разрыв. По данным исследования «Яков и партнеры», с 2016 года более 100 университетов добавили ИТ-специальности в свои программы. Но традиционная система подготовки кадров не всегда успевает за темпами рынка: выпускники хорошо знают основы, но не сталкивались с настоящими системами, данными, требованиями к безопасности и надежности.

За последние десять лет взаимодействие бизнеса и университетов значительно усилилось. Формат обычных стажировок постепенно уступает место более глубоким моделям: корпоративным академиям, совместным трекам, кейс-чемпионатам и внедрению добровольного квалификационного экзамена. В 2021–2025 годах представители бизнеса в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» инвестировали в российские университеты 214 млрд руб. В 2026 году крупные ИТ-компании с выручкой более 1 млрд руб. в год и численностью сотрудников от 100 человек для сохранения аккредитации будут (https://www.kommersant.ru/doc/8249159) обязаны заключать соглашения с профильными вузами и отчислять им 3% от сэкономленных от налоговых льгот средств. Компании займутся разработкой образовательных программ по профильным специальностям. Пока из 500 ИТ-компаний, которые соответствуют критериям, лишь 20% взаимодействуют с системой образования.

Поэтому компании, ориентированные на технологическое развитие, начинают пересматривать подход к обучению, выстраивая собственные практики и стандарты. По мнению директора по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимира Татаринцева, технологический рывок рождается там, где появляется новое поколение специалистов: не только в базовой среде образовательной организации, но и в среде, сочетающей науку, инженерные задачи и производственную инфраструктуру.

Технологическая среда, в которой студенты с первого курса работают с новыми решениями, где смещен фокус на 60% и более на практическую подготовку. Новая среда должна включать корпоративные дисциплины, лаборатории на базе вузов и доступ к рабочей инфраструктуре. Это позволяет создавать бесшовные прототипы, которые можно сразу выводить в производство. Такой подход формирует конвейер базовых инженеров с прикладным знанием рыночных решений, что, в свою очередь, снижает затраты компаний на адаптацию и их доучивание. Целевое будущее — формирование технологических мастерских на базе образовательных организаций, где участие партнеров, разработчиков становится обязательным.

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых решений «Ростелеком» одним из первых начал выстраивать такую среду. На базе вузов создаются специализированные лаборатории, где студенты работают с продуктами и системами «Ростелекома»: от облачных платформ до инструментов для управления данными. Это позволяет им получать практический опыт на тех же инструментах, которые используются в государственных и коммерческих организациях, и лучше понимать требования к качеству разработки, надежности и безопасности информационных систем. За последние три года программы «Ростелекома» в вузах охватили около 60 тыс. студентов и 2,5 тыс. преподавателей. Это практико-ориентированные направления — инженерия, разработка, аналитика и цифровая поддержка, где обучение строится вокруг практических задач и инфраструктуры компании.

Особое внимание «Ростелеком» уделяет подготовке междисциплинарных инженеров — специалистов, которые понимают не только код, но и контекст применения: энергетику, транспорт, промышленность. Через формат R&D+P (от исследования до прототипа) студенты проходят полный цикл разработки: от идеи до внедрения решения в реальную инфраструктуру.

«Для нас важно не просто подготовить специалистов. Важно, чтобы у ребят появилась среда, в которой они могут пробовать, ошибаться, находить свои решения и расти как инженеры. Это уже не про учебный курс, а про людей, которые через несколько лет будут определять, как развивается в стране ИТ-отрасль»,— подчеркивает Владимир Татаринцев.

Такая подготовка востребована и за пределами ИТ: цифровые двойники, аналитика и автоматизация входят в задачи энергетики, транспорта и промышленности. Поэтому бизнес берет на себя роль квалифицированного заказчика и помогает формировать спрос на инженеров, которые понимают и технологию, и ее применение.

Константин Анохин