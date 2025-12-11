Совместимость как стратегия

Российские компании тратят до 15% годового IT-бюджета на поддержку интеграций между устаревшими и новыми системами, показывают данные российских и зарубежных исследований. Сегодня цифровые проекты тормозятся не разработкой, а отсутствием слаженного взаимодействия систем: разные приложения и сервисы не могут полноценно обмениваться данными между собой. И вопрос совместимости становится стратегическим. Поэтому компании переходят от точечных интеграций к единой архитектуре, которая позволяет соединять старые и новые системы без лишних задержек.

По оценкам экспертов рынка, в сложившейся ситуации важная стратегическая задача каждого крупного заказчика — обеспечить устойчивую совместимость старых и новых систем. «Сегодня важно не просто соединить два сервиса между собой. Важно выстроить архитектуру, которая позволит развивать бизнес независимо от того, на каких технологиях работают его системы — на старых, новых или тех, которые появятся завтра»,— говорит генеральный директор Bercut Андрей Богданов.

Этот подход отвечает на главный вызов для бизнеса — необходимость одновременно работать с разнородными IT-системами. В корпоративном ландшафте соседствуют продукты SAP, 1С, отечественные IT-решения, open source инструменты, облачные сервисы, а также множество систем, построенных десять или более лет назад. Любое новое приложение встраивается в эту среду через набор интеграций, которые часто создаются под конкретный проект и редко имеют единую архитектуру. За годы таких решений накапливается множество отдельных интеграций, каждая из которых требует поддержки. То, что на старте успешно обслуживалось инхаус-командой разработчиков, начинает выходить из-под контроля и оттягивать на себя и ресурсы, и деньги. В результате значительная часть IT-бюджета уходит на обслуживание инфраструктуры, которая фактически возникает стихийно.

Из-за этого бизнес сталкивается с интеграционным долгом — накопленными техническими связками, которые тянут на себя ресурсы и усложняют запуск новых сервисов. Для запуска сервиса необходимо не только написать код, но и подключить его ко всем системам, от которых зависит работа продукта. В некоторых отраслях это приводит к задержкам на месяцы: новые функции в банковских сервисах или телеком-платформах выходят позже запланированного срока, а в промышленности интеграционные ошибки отражаются на операционных процессах.

Многие компании сегодня стремятся уйти от набора разрозненных интеграций и предпочитают выстраивать платформенную модель: обмен данными проходит через единый хаб, который задает общие правила, контролирует изменения и упрощает расширение системы. Такой подход позволяет централизовать обмен данными, отслеживать изменения, управлять нагрузкой и подключать новые сервисы без перестройки старых связей. Для бизнеса это означает сокращение сроков запуска продуктов, прогнозируемость архитектуры и меньшее количество ошибок при изменении инфраструктуры.

Примером могут служить российские интеграционные платформы, которые используют событийную модель, управление API и инструменты для работы с данными. Они собирают в одном контуре системы, созданные на разных технологиях, и постепенно заменяют хаотичные точечные связки более прозрачной архитектурой. В результате типовые интеграции внедряются быстрее — не за месяцы, а за недели, а расходы на разработку заметно снижаются. Такая схема особенно востребована там, где соседствуют старые и новые решения: в банках, промышленности и телеком-отрасли. Подобные решения становятся ключевым элементом цифровой трансформации.

Важную роль в интеграционной архитектуре играют данные. При интеграции важно знать не только то, по какому каналу идут данные, но и что именно передается: структура, качество, происхождение и чувствительность информации. Если нет возможности управлять метаданными, интеграция быстро превращается в систему, где трудно понять, какие данные ходят между сервисами, насколько они корректны и как на них опираются модели ИИ. Поэтому современные интеграционные платформы включают инструменты каталогизации и отслеживания происхождения данных, что уменьшает количество ошибок и позволяет проще проверять, как именно данные проходят через систему.

Но одними технологиями такой переход не обеспечить — менять приходится и организационные подходы внутри компании. Для этого компаниям приходится менять процессы разработки, договариваться между командами о единых правилах работы с данными и постепенно уходить от старых интеграций. Как правило, изменения начинают с небольших «пилотов»: компании запускают интеграционный хаб на одном-двух сервисах, получают измеримый эффект и затем масштабируют модель.

Скорость вывода продуктов на рынок сегодня определяется не только командами разработки, но и тем, насколько гибко соединены системы внутри компании. Без продуманной интеграционной архитектуры цифровые проекты неизбежно сталкиваются с задержками, ростом издержек и ограничениями при внедрении новых технологий. Ответом на эти риски становятся интеграционные платформы и хабы, которые централизуют обмен данными и задают общие правила взаимодействия между системами. Они позволяют постепенно заменить хаотичные точечные интеграции прозрачной и управляемой моделью, а архитектуру сделать предсказуемой и расширяемой. Поэтому интеграция перестает быть техническим этапом и становится базовым условием успешной цифровизации.

