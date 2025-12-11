IT сбавляет обороты

В 2025 году рост российской IT-индустрии начал замедляться, в то же время компании столкнулись с новыми правилами для включения в реестр отечественного программного обеспечения, который дает преимущества для госзакупок. Минцифры также ужесточило правила, по которым IT-бизнес может получить аккредитацию и претендовать на налоговые и другие льготы. С какими итогами индустрия заканчивает 2025 год и какие прогнозы дает на 2026-й, разбирались «Ъ-Информационные технологии».

Цифры и факты

В 2025 году динамика роста российского IT-рынка значительно замедлилась. По оценке ВШЭ, только за первое полугодие индустрия выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,9 трлн руб., в то время как в 2024 году за первые шесть месяцев рынок вырос на 60% год к году, заявлял глава Минцифры Максут Шадаев. Однако пока индустрия растет все еще быстрее показателя по экономике в целом, который в 2025 году составляет 3,2%. По прогнозам, совокупно по итогам года рост сектора может составить 15% (3,85–4 трлн руб.). При этом инвестиции IТ-отрасли за первое полугодие 2025 года составили 300 млрд руб. и столько же вложили компании в радиоэлектронику за последние три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».

Основными драйверами являются развитие облачных сервисов, импортозамещение, цифровая трансформация бизнеса, а также повышение спроса на решения в области ИИ и высокопроизводительных вычислений, что связано с растущими потребностями в обработке данных и машинном обучении. Доля российских разработок, по оценке ITGlobal.com, достигла более 50% в ряде сегментов, включая инфраструктурное ПО, а в некоторых категориях, например в системах виртуализации, уже превышает 70%.

Однако из-за высокой ключевой ставки компании сталкиваются со сложностями в обслуживании кредитов и привлечении финансирования. На форуме «Цифровые решения» директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова заявила, что прогнозирует консолидацию для IT-рынка в 2026 году: «Скорее всего, в IT-секторе мы увидим консолидацию, когда крупные игроки начнут увеличивать долю рынка за счет M&A. Поэтому следующий год для IT-индустрии на рынке капитала будет реально тяжелым».

Реестровые войны

В 2025 году IT-отрасль столкнулась с новым регулированием, которое, с одной стороны, наложило на нее новые обязательства, а с другой — открыло возможности для роста. В частности, ужесточились правила включения в реестр отечественного ПО, который дает преференции при госзакупках. Минцифры добавило требование о совместимости ПО с двумя российскими операционными системами. Также в реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО. Помимо этого, вводится понятие «контроль» для коммерческой организации. Теперь при включении в реестр ПО будут учитываться особенности корпоративной структуры компаний. Например, кому принадлежит большинство акций, через какие механизмы принимаются решения и т. д. Получить IT-аккредитацию при Минцифры тоже стало сложнее: министерство разработало новые требования к сайтам IT-компаний, которые вступили в силу в ноябре.

В числе ключевых законодательных нововведений сам бизнес отмечает изменения в закон «О безопасности КИИ». «Также это публикация 117-го приказа ФСТЭК России и его вступление в силу в марте 2026 года. Он переформатировал требования к защите информации и ввел общую логику мер для разных типов информационных систем. Это не обновление пунктов, это новая методология: журналирование, контроль доступа, управляемость уязвимостей, обеспечение непрерывности теперь должны выполняться по единым, значительно более строгим критериям»,— отметил технический директор ЦЗИ ООО «Конфидент» Дмитрий Шаньгин. Он напомнил, что новые требования к совместимости с отечественными ОС для вендоров означают, что «без доказанного соответствия и прозрачного жизненного цикла доступ к крупным корпоративным проектам закрыт».

Если говорить о позитивных изменениях, то заметно ужесточилось регулирование в части импортозамещения, но это не всегда воспринимается как плюс, хотя для рынка это действительно драйвер, поскольку заказчики активнее переходят на отечественные продукты, добавляет гендиректор вендора инфраструктурного ПО «Базис» Давид Мартиросов. По его мнению, важным шагом стала инициатива Минцифры по созданию двухуровневого реестра: «Мы давно выступали за подобную систему и считаем ее появление значимым и полезным событием».

В целом 2025 год показал рост лояльности заказчиков к российскому ПО, говорят участники рынка. «Первичный скепсис ушел, и стало очевидно, что на отечественных решениях можно стабильно работать каждый день и они выдерживают серьезные нагрузки — наши внедрения это подтверждают. Появились и национальные "чемпионы", которые сохраняют высокую динамику даже в условиях активного импортозамещения»,— заключает Давид Мартиросов.

Налоговые прения

Если говорить о негативных факторах, то это в основном дополнительная нагрузка на заказчиков и продолжающаяся оптимизация IT-бюджетов, отмечают участники рынка. Дело в том, что сейчас НДС для всех компаний составляет 20%, но для IT-сектора с 2021 года действует нулевая ставка. Она была введена в рамках «IT-маневра», утвержденного правительством в 2020 году. В сентябре Минфин предложил отказаться от нулевого НДС для отечественного ПО, а также увеличить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний с текущих 7,6% до 15%. Эти инициативы вызвали негативную реакцию отраслевых ассоциаций, в результате в октябре курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что льгота по НДС для отечественных разработчиков программного обеспечения будет сохранена. Однако повышение страховых взносов все еще обсуждается.

В связи с этим в ноябре участники рынка снова обратились в правительство. Среди новых предложений — постепенное увеличение страховых взносов вместо разового с 2026 года, списание задолженности при отрицательном сальдо и сохранение преференций для IT-компаний—резидентов «Сколково». Эти предложения были направлены в начале ноября рабочей группой по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве министру финансов Антону Силуанову.

Сейчас компании вынуждены вкладывать значительные ресурсы, чтобы соответствовать новым требованиям, строить комплаенс-процессы, IT-аудит и внутренние обучающие программы, отмечает советник гендиректора по юридическим вопросам ГК «Цифра» Андрей Яцков: «Новое регулирование ускоряет консолидацию рынка вокруг крупных игроков, способных создать устойчивые технологические стеки, соответствующие требованиям безопасности и технологического суверенитета». Консолидацию рынка прогнозируют и на Мосбирже, о чем заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме «Цифровые решения».

При этом малые и средние компании мигрируют на модели SaaS и партнерские экосистемы, сокращая операционные расходы на собственные инфраструктуры, фокусируясь на прикладных и нишевых продуктах, говорит Андрей Яцков: «Усиление требований к ПО из реестра в то же время делает отрасль более зрелой, растет качество продуктов, ускоряется устранение уязвимостей, внедряются высокие стандарты развития и поддержки программных продуктов».

Присущий всем ИИ

Санкционная изоляция в значительной степени стимулирует локальный IT-рынок к созданию собственного суверенного технологического стека, однако глобальные тренды, например развитие искусственного интеллекта и наращивание кибербезопасности, все же влияют на наш рынок, отмечает Андрей Яцков. В числе главных трендов 2025 года он перечисляет импортозамещающее ПО, встраиваемые финтех-решения, развитие суверенной цифровой инфраструктуры, новые технологические стандарты безопасности, платформенные AI-сервисы и интеллектуальную автоматизацию. «Особое внимание следует обратить на проблемы совместимости ПО с отечественными процессорами и новые стандарты криптозащиты, а также освоение промышленных AI (ИИ) решений»,— добавляет эксперт.

Сегодня больше всего внимания привлекает искусственный интеллект, согласен Давид Мартиросов. При этом, по его мнению, рынок заметно перегрет — тема обсуждается куда активнее, чем видны реальные прикладные эффекты. «Практикоориентированных решений пока меньше, чем хотелось бы. Но очевидно, что ИИ надолго становится частью технологической повестки, и его значение будет только расти»,— прогнозирует эксперт. Исполнительный директор «Нанософт разработка» Максим Егоров также говорит о тренде в развитии ИИ: от ИИ-Copilot для проектировщиков до агентного ИИ для автоматизации DevOps — это ядро конкуренции. Еще один тренд, по его словам,— облачные и гибридные решения. «Это ключ к снижению их цены и выходу на малый и средний бизнес»,— напоминает он.

Светлана Бодрова