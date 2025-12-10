Ярославское УФАС признало рекламу поверки счетчиков воды в Костроме ненадлежащей

Ярославское межрегиональное УФАС России признало рекламу услуг поверки приборов учета воды в Костроме ненадлежащей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жители и власти Костромы обратились в антимонопольный орган. Они сообщили, что в почтовые ящики многоквартирных домов поступали материалы, похожие на официальные уведомления, со ссылками на нормативные акты и предупреждениями о росте платы за коммунальные услуги, если жители не согласуют дату поверки по указанному телефону.

«В указанных материалах отсутствовала достоверная информация об исполнителе услуг, было указано лишь наименование "Метрологическая служба" без организационно-правовой формы, что не позволяет получить полную информацию о рекламируемой организации»,— прокомментировали в УФАС.

Рекламодателем выступал ИП. По мнению комиссии УФАС, он нарушил требования законодательства о рекламе, так как такое оформление рекламы может ввести потребителя в заблуждение и создать у него ложное впечатление об официальном и обязательном характере обращений. УФАС передало материалы для возбуждения производства об административном правонарушении.

Алла Чижова