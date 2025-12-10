В Сибири отмечен рост заболеваемости ОРВИ

В Сибирском федеральном округе зафиксирован заметный рост заболеваемости ОРВИ в период с 1 по 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений Роспотребнадзора.

В Алтайском крае было зарегистрировано 25,3 тыс. случаев заболевания, что выше показателя предыдущей недели на 21,6%. В Кузбассе за первую неделю календарной зимы выявлено 17,1 тыс. случаев ОРВИ (плюс 19,52%), в Красноярском крае — более 21,1 тыс. (плюс 18,5%). В Республике Алтай зарегистрировано 2,2 тыс. заболевших (плюс 43%).

В Новосибирской области с 1 по 7 декабря медики зарегистрировали 37,4 тыс. случаев ОРВИ, неделей ранее — 28,9 тыс.

Александра Стрелкова