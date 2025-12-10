Глава самарского фонда поддержки ИЖС на селе объявлен в федеральный розыск

Генеральный директор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖСС) Александр Гречников объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Гречников разыскивается в связи с расследованием уголовного дела о хищении более 345 млн руб., выделенных региональным министерством строительства на поддержку индивидуального жилищного строительства. В преступлении обвиняются четыре сотрудника СОФПИЖСС.

Следствие установило, что помимо хищения обвиняемые совершили ряд коммерческих подкупов. Незаконное вознаграждение передавалось не только деньгами, но и колесами для автомобиля Porsche стоимостью более 700 тыс. руб. за заключение договоров субподряда на строительство жилых объектов по нацпроекту.

Георгий Портнов