Осужденную за теракт Дарью Трепову поместили в штрафной изолятор

Дарью Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка отбывания наказания. Об этом сообщили «РИА Новости» в управлении ФСИН Мордовии. Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу об организации взрыва в петербургском кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Утверждается, что Дарья Трепова нарушила правила внутреннего распорядка колонии. При этом ФСИН отрицает распространившуюся в СМИ информацию, что осужденная устраивала драки в колонии. Решение отправить ее в ШИЗО не связано с физической агрессией, следует из заявления.

В январе 2024 года суд признал Дарью Трепову виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и использовании поддельных документов. По версии следствия, в апреле 2023 года она принесла статуэтку со взрывным устройством на мероприятие блогера Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва мужчина погиб, еще 30 человек пострадали.