Каждый десятый челябинец планирует работать все новогодние каникулы

Половина челябинцев (51%) планирует в эти новогодние праздники только отдыхать. Каждый четвертый горожанин (27%) будет выходить на работу. Еще 12% проведут на работе почти все дни — в основном это мужчины (15%) и респонденты 45-54 лет (15%), сообщает пресс-служба «Авито» по итогам опроса.

Среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (71%) планирует проводить время в кругу семьи. Четверть горожан (27%) встретятся с друзьями, каждый шестой (17%) — со второй половинкой. При этом чаще всего в качестве отдыха челябинцы выбирают просмотр фильмов и сериалов (52%), прогулки в парках (44%), посещение рождественских ярмарок, занятия хобби и катание на коньках, лыжах и сноуборде (по 23%). Некоторые рассчитывают совместить каникулы с путешествием: 15% отправятся за город, 14% — в поездку по России, а 5% — в тур за границу. При этом четко продумывают праздники 44% респондентов. Еще 20% строят планы только если видят какое-то интересное событие, а 36% предпочитают не ограничивать себя.

Чуть меньше половины опрошенных (43%) не собираются покупать ничего конкретного для отдыха в зимние каникулы. Среди остальных 32% планируют приобрести что-то для домашнего уюта, 28% — зимнюю одежду и аксессуары, 14% — товары для творчества, 11% — спортивный инвентарь и экипировку, 9% — технику. Треть горожан (34%) хотят уложиться в 5 тыс. руб., 29% — в сумму от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Еще 6% готовы потратить до 15 тыс. руб., 12% — до 30 тыс. руб., 11% — выше этих сумм. В среднем объем расходов на праздниках составит 11 тыс. руб.

Виталина Ярховска