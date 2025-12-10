В Ярославской области выявили непригодное к употреблению молоко

По результатам исследования образцов отобранного в Ярославской области сырого коровьего молока были выявлены несоответствия требованиям ГОСТ. Об этом сообщили в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пробы отобрали в хозяйствах Ярославской области. Общий объем проверяемых партий молока составил более 700 тонн, несоответствия требованиям выявили в партиях, вес которых составил 376 тонн.

Специалисты лаборатории выявили в двух образцах ингибирующие вещества, содержание которых недопустимо. Молоко, содержащее такие вещества, не подходит для употребления в пищу и для переработки.

«Согласно стандарту ГОСТ 23454-2016 ингибирующие вещества — это любые вещества в молоке, которые, независимо от их природы, тормозят или препятствуют развитию микроорганизмов. Этот термин объединяет группу химических веществ и соединений, разрушить которые не способен ни один вид технологической обработки»,— объяснили в лаборатории.

Результаты исследований образцов разместили в системах регистрации, а также направили в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер.

Алла Чижова