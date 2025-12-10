Глава Прикамья ознакомился с производством аппаратуры промышленной воздухоочистки

Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом производственную площадку компании «Модульные системы ВИНЦ». Предприятие выпускает оборудование для промышленной воздухоочистки и кондиционирования на базе собственных установок и является одним из ведущих производителей вентиляционно-аспирационного оборудования не только в России, но и в странах СНГ.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Глава Прикамья ознакомился с полным циклом создания вентиляционно-аспирационных установок — от изготовления корпусов и модулей до сборки и испытаний. По словам гендиректора компании Юрия Подвинцева, такая аппаратура не только очищает воздух от вредных примесей, но и обеспечивает его охлаждение или нагрев, позволяя поддерживать комфортный микроклимат в цехах. Это стало возможно при установлении системы аспирации на воздухоочистку и кондиционирование. «Сочетание таких функций делает установки важным элементом промышленной безопасности и повышает качество рабочих мест»,— отметил господин Подвинцев.

В настоящее время «Модульные системы ВИНЦ» реализуют более 20 крупных проектов по поставке и обслуживанию систем на предприятиях России и зарубежья. В планах компании — представить следующий этап воздухоочистки — вентиляцию с респирацией.

Дмитрий Махонин поздравил коллектив с 15-летним юбилеем и вручил благодарственное письмо за вклад в развитие промышленности региона и многолетний добросовестный труд. «Сегодня у компании большие перспективы. Она не только создает высокотехнологичную продукцию, но и является важным элементом в кооперации промышленной безопасности и технологического суверенитета. Желаю дальнейшего развития — выхода на новые рынки и расширения производства»,— подчеркнул глава региона.