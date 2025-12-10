Выстрел из пускового устройства прозвучал в вагоне петербургского метро

Несовершеннолетнего жителя Санкт-Петербурга задержали после применения пускового устройства в вагоне метрополитена. Выстрел раздался, когда поезд следовал от «Гостиного двора» до станции «Василеостровская», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители получили вызов об инциденте в подземке поздним вечером 8 декабря. Выяснили, что трое молодых людей в вагоне приставали к пассажиру. Чтобы припугнуть его, 16-летний подросток случайно выстрелил из пускового устройства, которое было у него в заднем кармане брюк.

Пассажир метро задержал несовершеннолетнего и передал полиции, остальные с места скрылись. Подростка привлекли к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ и передали в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Помимо этого, возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Татьяна Титаева